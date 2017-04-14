Певица Рита Ора показала подкачанную фигуру в купальнике
Звезда поделилась, что много занимается спортом и очень довольна собой и своей фигурой
Британская певица снялась для глянца
Британская певица снялась для глянца
Британская певица снялась для глянца
Британская певица снялась для глянца
Британская певица снялась для глянца
Британская певица снялась для глянца
26-летняя британская певица Рита Ора позировала для обложки журнала Shape. Звезда снималась в бикини из коллекции Beach Bunny, – передает 24 Телеканал.
В интервью изданию Ора поделилась, что много занимается спортом и очень довольна собой и своей фигурой.
Ранее Рита Ора оголила грудь ради пикантной съемки для календаря.
Вы сейчас просматриваете новость "Певица Рита Ора показала подкачанную фигуру в купальнике". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии