Певица Рита Ора показала подкачанную фигуру в купальнике

Ранее Рита Ора оголила грудь ради пикантной съемки для календаря .

В интервью изданию Ора поделилась, что много занимается спортом и очень довольна собой и своей фигурой.

26-летняя британская певица Рита Ора позировала для обложки журнала Shape. Звезда снималась в бикини из коллекции Beach Bunny, – передает 24 Телеканал .

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