Певица Рита Ора показала подкачанную фигуру в купальнике

Сегодня, 06:04

Звезда поделилась, что много занимается спортом и очень довольна собой и своей фигурой


Британская певица снялась для глянца

Британская певица снялась для глянца

Британская певица снялась для глянца

Британская певица снялась для глянца

Британская певица снялась для глянца

Британская певица снялась для глянца

26-летняя британская певица Рита Ора позировала для обложки журнала Shape. Звезда снималась в бикини из коллекции Beach Bunny, – передает 24 Телеканал.

В интервью изданию Ора поделилась, что много занимается спортом и очень довольна собой и своей фигурой.

Ранее Рита Ора оголила грудь ради пикантной съемки для календаря.
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