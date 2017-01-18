Певица Сиара похвалила Рассела Уилсона за решение отказаться от секса до брака

Певица подчеркнула, что, сохранив свои отношения целомудренными до вступления в законный брак, они с будущим мужем смогли лучше узнать друг друга

Рассел Уилсон и Сиара удивили всех, когда решили отказаться от секса до брака (и рассказали об этом публике). Певица поначалу тоже сомневалась, что целибат пойдет на пользу их роману, однако Уилсон убедил возлюбленную в том, что так будет правильно.

"Это была идея моего мужа. И сработала она потрясающе здорово. Мы, женщины, слушаем сердце, а не голос разума. Как только мы видим подходящего парня, то сразу начинаем представлять свое будущее с ним, думаем, что он особенный. Мужчины ведут себя совсем по-другому, оценивают нас внешне…Но женщины не должны думать, что нужно отдаться мужчине, чтобы понравиться ему",— рассказала Сиара в интервью новому выпуску журнала Cosmopolitan South Africa's.

Певица подчеркнула, что, сохранив свои отношения целомудренными до вступления в законный брак, они с будущим мужем смогли лучше узнать друг друга: "Я искренне верю, что дружба — это база для крепких романтических отношений. Когда вы хорошие друзья, когда вы подходите друг другу, когда у вас одни и те же ценности и взгляды на жизнь — это определяет все ваши отношения. Ты знаешь, что твой партнер — прежде всего твой друг, и это очень помогает".

Напомним, Сиара и квотербек клуба "Сиэтл Сихокс" Рассел Уилсон начали встречаться весной 2015 года, а уже через год объявили о помолвке. Летом 2016-го пара сыграла пышную свадьбу. Через несколько месяцев стало известно, что супруги ждут ребенка. Для 28-летнего Рассела малыш станет первым, а для 31-летней Сиары — вторым: от первого брака у звезды уже есть 2-летний сын Фьючер-младший.