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Певица Слава призналась, что поправилась и показала фигуру в бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/71_main.1485252482.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/71_tn.1485252482.jpg Звезды Во время отпуска певица старается ни в чем себе не отказывать

Певица Слава призналась, что поправилась и показала фигуру в бикини (фото)

Сегодня, 12:30

Во время отпуска певица старается ни в чем себе не отказывать

Слава. Фото: Instagram
Слава. Фото: Instagram

Певица Слава вместе с гражданским супругом Анатолием и их совместной дочкой Тоней проводит отпуск в теплых краях. Семья наслаждается отдыхом на Мальдивах. На странице в Instagram 36-летняя исполнительница рассказала, что поправилась.

"Плюс 5 кг! Все прекрасно! Все худеют, а я вкусненько и много кушаю!", – пожаловалась Слава и показала фигуру в раздельном купальнике.

Подписчики поддержали певицу:  "Эти 5 кг Вам точно на пользу", "+5 легли в нужном месте. Очень аппетитная", "Вам эти 5 только на пользу", "Зато выглядишь на все 100%", "Вы прекрасно выглядите",  - прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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