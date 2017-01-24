Певица Слава призналась, что поправилась и показала фигуру в бикини (фото)

Во время отпуска певица старается ни в чем себе не отказывать

Певица Слава вместе с гражданским супругом Анатолием и их совместной дочкой Тоней проводит отпуск в теплых краях. Семья наслаждается отдыхом на Мальдивах. На странице в Instagram 36-летняя исполнительница рассказала, что поправилась.

"Плюс 5 кг! Все прекрасно! Все худеют, а я вкусненько и много кушаю!", – пожаловалась Слава и показала фигуру в раздельном купальнике.

Подписчики поддержали певицу: "Эти 5 кг Вам точно на пользу", "+5 легли в нужном месте. Очень аппетитная", "Вам эти 5 только на пользу", "Зато выглядишь на все 100%", "Вы прекрасно выглядите", - прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram