Певица Слава призналась, что поправилась и показала фигуру в бикини (фото)
Во время отпуска певица старается ни в чем себе не отказывать
Певица Слава вместе с гражданским супругом Анатолием и их совместной дочкой Тоней проводит отпуск в теплых краях. Семья наслаждается отдыхом на Мальдивах. На странице в Instagram 36-летняя исполнительница рассказала, что поправилась.
"Плюс 5 кг! Все прекрасно! Все худеют, а я вкусненько и много кушаю!", – пожаловалась Слава и показала фигуру в раздельном купальнике.
Подписчики поддержали певицу: "Эти 5 кг Вам точно на пользу", "+5 легли в нужном месте. Очень аппетитная", "Вам эти 5 только на пользу", "Зато выглядишь на все 100%", "Вы прекрасно выглядите", - прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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