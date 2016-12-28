Певица Татьяна Котова ошиблась с размером купальника (фото)
Исполнительница приняла участие в яркой фотосессии
Певица Татьяна Котова порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото. Певица прогадала с размером купальника.
Исполнительница приняла участие в яркой фотосессии, во время которой продемонстрировала оголенный бюст.
На снимке Котова позирует в белом слитном купальнике, хвастаясь пышной грудью. Свой образ Татьяна дополнила модными солнцезащитными очками, крупными серьгами и красной помадой.
"Без музыки, без ритма, без легкого драйва очень сложно быть счастливой в холодной столице, где так много серого неба и так мало солнца. Именно поэтому, иногда, посредине шумного дня, я теперь включаю свою новую песню #Счастье, которая легко превращает зиму в лето, будни — в выходные, а печаль – в радость", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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