Певица Татьяна Котова снялась без нижнего белья для мужского календаря (фото)

Певица Татьяна Котова порадовала поклонников на странице в Instagram откровенным фото. Исполнительница стала героиней мужского календаря издания XXL. Котова снялась без нижнего белья.

На черно-белом снимке Татьяна позирует в топе и без трусов, прикрывая пикантные части тела простыней.

"Кто сказал, что январь будет самым холодным и ветреным? Не меньше 20 тепла в душе у всех, кто начнет год с календаря от журнала XXL", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram