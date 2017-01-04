Певица Татьяна Котова снялась без нижнего белья для мужского календаря (фото)
Исполнительница опубликовала пикантное фото на странице в соцсети
Певица Татьяна Котова порадовала поклонников на странице в Instagram откровенным фото. Исполнительница стала героиней мужского календаря издания XXL. Котова снялась без нижнего белья.
На черно-белом снимке Татьяна позирует в топе и без трусов, прикрывая пикантные части тела простыней.
"Кто сказал, что январь будет самым холодным и ветреным? Не меньше 20 тепла в душе у всех, кто начнет год с календаря от журнала XXL", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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