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Певица Татьяна Котова снялась без нижнего белья для мужского календаря (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/15_main.1483460197.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/15_tn.1483460197.jpg Звезды Исполнительница опубликовала пикантное фото на странице в соцсети

Певица Татьяна Котова снялась без нижнего белья для мужского календаря (фото)

Сегодня, 09:31

Исполнительница опубликовала пикантное фото на странице в соцсети

Татьяна Котова. Фото: Instagram
Татьяна Котова. Фото: Instagram

Певица Татьяна Котова порадовала поклонников на странице в Instagram откровенным фото. Исполнительница стала героиней мужского календаря издания XXL. Котова снялась без нижнего белья.

На черно-белом снимке Татьяна позирует в топе и без трусов, прикрывая пикантные части тела простыней.

"Кто сказал, что январь будет самым холодным и ветреным? Не меньше 20 тепла в душе у всех, кто начнет год с календаря от журнала XXL", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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