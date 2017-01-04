Певицу Екатерину Бужинскую выписали с детьми из роддома (фото)

27 декабря певица Екатерина Бужинская родила двойню. Малыши появились на свет в киевском роддоме. На днях певицу с малышами выписали домой, где их с нетерпением ждали супруг и старшая дочь Екатерины Елена.

"Наконец-то дождалась момента, когда буду уже со всеми рядом в нашем уютном гнездышке. Для деток уже была готова детская и все, что нужно для малышей, а Леночка уже подготовила колыбельные для своих братика и сестрички", – рассказала народная артистка Украины.

Певица не стала долго скрывать имен двойни и заявила, что дети будут записаны на фамилию отца. "Дмитрий (супруг Екатерины) хотел назвать деток в честь нас. Спорить не стала, они – наше продолжение. У нас Катюша и Димочка", – поделилась звезда. "Долго находиться в декрете не буду. Хочу, как и с Леночкой, успешно все совмещать. Понимаю, что будет тяжело, но уверенна, я справлюсь. Конечно же, большую часть времени буду проводить с детьми, но и в творчестве хочу преуспеть. Буду радовать своих поклонников новыми песнями, клипами, возможно, проведу тур в Украине и сольный концерт в Киеве уже с новой программой. В планах и международные проекты. Хочу, чтобы дети мной гордились", – отметила артистка.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба