Пинк показала трогательный снимок с новорожденным сыном и повзрослевшей дочкой (фото)

Всего за несколько дней фотография собрала около 300 тысяч лайков

Американская певица Пинк, которая совсем недавно во второй раз стала мамой, показала поклонникам двух своих деток.

Трогательным снимком она поделилась в Instagram.

Певица устроила своим детям праздник и назвала его "Вечеринка старшей сестры". На фото певица держит на руках новорожденного сына Джеймсона Муна, а рядом с ней сидит ее пятилетняя дочь Уиллоу и большим шоколадным тортом в руках.

Congrats Big Sis! #bigsisterparty Фото опубликовано P!NK (@pink) Янв 14 2017 в 6:15 PST

Снимок получился очень милым и трогательным. Об этом певице написали в многочисленных комментариях и пожелания.

Willows doll baby has a pregnancy pillow too Фото опубликовано P!NK (@pink) Янв 3 2017 в 11:10 PST

Тем временем всего за несколько дней фотография собрала около 300 тысяч лайков.

Happy New Year #newlove #newlife #newenergy #newhope #newday the harts thank you for your love and we send it back to you in spades. Фото опубликовано P!NK (@pink) Дек 31 2016 в 2:56 PST

Другая молодая мамочка Анита Луценко показала полезное упражнение для детей.