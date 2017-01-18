Пинк показала трогательный снимок с новорожденным сыном и повзрослевшей дочкой (фото)
Всего за несколько дней фотография собрала около 300 тысяч лайков
Американская певица Пинк, которая совсем недавно во второй раз стала мамой, показала поклонникам двух своих деток.
Трогательным снимком она поделилась в Instagram.
Певица устроила своим детям праздник и назвала его "Вечеринка старшей сестры". На фото певица держит на руках новорожденного сына Джеймсона Муна, а рядом с ней сидит ее пятилетняя дочь Уиллоу и большим шоколадным тортом в руках.
Снимок получился очень милым и трогательным. Об этом певице написали в многочисленных комментариях и пожелания.
Тем временем всего за несколько дней фотография собрала около 300 тысяч лайков.
Другая молодая мамочка Анита Луценко показала полезное упражнение для детей.
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