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Пинк показала трогательный снимок с новорожденным сыном и повзрослевшей дочкой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/24_main.1484742863.png http://www.segodnya.ua/img/article/7894/24_tn.1484742863.png Звезды Всего за несколько дней фотография собрала около 300 тысяч лайков

Пинк показала трогательный снимок с новорожденным сыном и повзрослевшей дочкой (фото)

Сегодня, 14:40

Всего за несколько дней фотография собрала около 300 тысяч лайков

Совсем недавно Пинк во второй раз стала мамой. Фото: instagram.com/pink
Совсем недавно Пинк во второй раз стала мамой. Фото: instagram.com/pink

Американская певица Пинк, которая совсем недавно во второй раз стала мамой, показала поклонникам двух своих деток.

Трогательным снимком она поделилась в Instagram.

Певица устроила своим детям праздник и назвала его "Вечеринка старшей сестры". На фото певица держит на руках новорожденного сына Джеймсона Муна, а рядом с ней сидит ее пятилетняя дочь Уиллоу и большим шоколадным тортом в руках.

Congrats Big Sis! #bigsisterparty

Фото опубликовано P!NK (@pink)

Снимок получился очень милым и трогательным. Об этом певице написали в многочисленных комментариях и пожелания.

Willows doll baby has a pregnancy pillow too

Фото опубликовано P!NK (@pink)

Тем временем всего за несколько дней фотография собрала около 300 тысяч лайков.  

Другая молодая мамочка Анита Луценко показала полезное упражнение для детей.
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Источник:

"Сегодня"

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