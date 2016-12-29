Пинк во второй раз стала мамой (фото)

Певица Пинк поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.

37-летняя артистка стала матерью во второй раз: у звезды и ее супруга Кэри Харта родился сын.

"Джеймсон Мун Харт 12.26.16", – сообщила посредством социальной сети знаменитость, опубликовав снимок с новорожденным сыном.

Артистка также запечатлела Джеймсона с отцом и подписала кадр: "Я люблю своего папочку".

Фото: Instagram

Фото: Instagram