Пинк во второй раз стала мамой (фото)
Певица показала новорожденного сына
Певица Пинк поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.
37-летняя артистка стала матерью во второй раз: у звезды и ее супруга Кэри Харта родился сын.
"Джеймсон Мун Харт 12.26.16", – сообщила посредством социальной сети знаменитость, опубликовав снимок с новорожденным сыном.
Артистка также запечатлела Джеймсона с отцом и подписала кадр: "Я люблю своего папочку".
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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