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Пинк во второй раз стала мамой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7841/91_main.1483000770.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/91_tn.1483000770.jpg Звезды Певица показала новорожденного сына

Пинк во второй раз стала мамой (фото)

Сегодня, 11:00

Певица показала новорожденного сына

Пинк с дочерью и мужем. Фото: Instagram
Пинк с дочерью и мужем. Фото: Instagram

Певица Пинк поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью.  

37-летняя артистка стала матерью во второй раз: у звезды и ее супруга Кэри Харта родился сын.

"Джеймсон Мун Харт 12.26.16", – сообщила посредством социальной сети знаменитость, опубликовав снимок с новорожденным сыном.

Артистка также запечатлела Джеймсона с отцом и подписала кадр: "Я люблю своего папочку".

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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