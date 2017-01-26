Питт впервые появился на обложке журнала после расставания с Джоли (фото)

53-летний Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоли возвращаться к привычной жизни.

Недавно актер посетил благотворительный рок-концерт, организованный актрисой Кортни Кокс, и принял участие в фотосессии для февральского номера южноафриканского GQ.

"Последняя настоящая звезда кино", – озаглавлен материал о Питте. На обложке актер позирует с седой щетиной.