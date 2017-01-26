Питт впервые появился на обложке журнала после расставания с Джоли (фото)

Вчера, 16:30

Актер стал героем обложки февральского номера журнала GQ

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

53-летний Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоли возвращаться к привычной жизни.

Недавно актер посетил благотворительный рок-концерт, организованный актрисой Кортни Кокс, и принял участие в фотосессии для февральского номера южноафриканского GQ.

"Последняя настоящая звезда кино", – озаглавлен материал о Питте. На обложке актер позирует с седой щетиной.

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Источник:

"Сегодня"

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