Пластический хирург Константино Мендьета: "Мужчины просят попу, как у Брэда Питта"

Знаменитый в Голливуде пластический хирург Константино Мендьета рассказал, почему считает человеческий жир "жидким золотом", откуда пришла мода на пластику, что чаще всего меняют в своей внешности звезды и что не так с животиками украинок.

— Как часто к вашим услугами обращаются голливудские звезды?

— У меня очень много звездных пациентов: и артисты, и селебритис, и много известных американских политиков. Но я не могу разглашать их имена, иначе на меня сразу подадут в суд. Но многие мои пациенты открыто говорят о том, что оперировались у меня, поэтому вы эту информацию можете получить, например, из интернета ("Сегодня" нашла как минимум трех звездных клиенток, которые были замечены в клинике Мендьеты: Дженнифер Лопес, Бейонсе и Ким Кардашьян. — Ред.). Могу сказать, что политики, как правило, "делают" только лицо. А вот кинозвездам важно все тело.

— Что чаще всего хотят поменять в себе знаменитости и обычные смертные?

— Самая востребованная операция среди всех категорий людей и во всем мире — это коррекция груди. Далее идет ринопластика (коррекция носа. — Ред.). Также стремительно набирает популярность лифтинг ягодиц. Собственно, это не только их увеличение, но и коррекция линии бедер, подтяжка и т. д. Лично я при этом почти никогда не использую импланты, поскольку именно с ними часто связан риск осложнений. Сегодня самый лучший материал — собственный жир пациента. Раньше его все боялись, а сейчас я считаю его нашим "жидким золотом". Он приживается в 60% случаев, а вот в 40% пересадочный материал рассасывается и впоследствии нужно его добавлять. Это несложная операция, которая длится от силы полтора часа. Кстати, кроме голливудских красавиц, все чаще за лифтингом ягодиц обращаются мужчины: 10% моих операций — "подтяжка" мужских поп. И это вовсе не люди с нетрадиционной ориентацией, как многие думают, а именно "натуралы", которые обеспокоены вопросом удержания женского внимания. Ведь, согласно исследованиям в США, женщины в первую очередь обращают внимание на подтянутую, упругую форму ягодиц.

— И на кого они хотят быть похожими в этом месте?

— Сегодня мужчины просят ягодицы, как у Брэда Питта. Они для многих являются образцово-показательными. При этом, насколько мне известно, у самого Брэда это подарок природы, а не результат работы пластических хирургов. Что касается женщин, то сейчас существует два идеала. Первый — пышные формы. Пример для подражания в этом плане — Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян. Второй — "компактные" ягодицы: "поп-идолы" в этом случае — Джессика Альба и Пиппа Миддлтон (младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт. — Авт.).

— Можно ли определить на глаз ненатуральную попу?

— Если она сделана хорошо, то непрофессионал этого сделать не сможет. Но я, как хирург, посмотрев на человека в обнаженном виде, могу отличить.

— Вы оперируете только в Америке или работаете по всему миру?

— Я езжу в Эмираты, Китай, Саудовскую Аравию. В США оперирую только во Флориде, Майами. Это дорогое место, но цены на услуги хирургов в Беверли Хиллз и Нью-Йорке еще выше, поэтому многие американцы едут оттуда к нам. Также приезжают оперироваться из Дубая, Европы, Японии, да со всего мира. В Майами очень большое количество богатых русских. Украинцев не так много. Ко мне обращались в основном женщины — делали грудь и липосакцию. Это были украинские модели, очень хорошенькие. А вот украинских мужчин ни разу не оперировал.

— Вы впервые в Украине, но думаю, уже успели насмотреться на наших женщин. Каков ваш вердикт?

— Меня предупреждали, что здесь живут красивые женщины, и это действительно правда. У вас очень женственный генотип, у большинства — пропорциональные хорошие фигуры. Но насколько я успел заметить за пару дней, украинки расположены генетически к "животикам": излишки жировой ткани чаще откладываются именно на животе. Но это все поправимо. Вот мой метод как раз и предполагает пересадку собственной жировой ткани пациента с тех мест, где она "портит картину", на ягодицы.

— А есть нации, представителям которых не надо увеличивать или подтягивать ягодицы, потому что они от природы хороши? Например, своими задними формами очень гордятся латиноамериканки...

— Таких наций нет. Всем надо. При рождении вы получаете генетически заложенную форму ягодиц. С чем родился, с тем и останешься на всю жизнь. Будете ли вы сидеть на диете, будете ли потеть в спортзале — вы не измените форму, которую вам дала природа, никаким образом. Изменить ее можно только с помощью перераспределения жира на собственном теле.