Платье с брюками: звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон удивила необычным образом (фото)

Сегодня, 12:30

27-летняя актриса выбрала для красной дорожки необычный комплект 

Дакота Джонсон. Фото: AFP
Дакота Джонсон. Фото: AFP

Актриса Дакота Джонсон удивила выбором наряда. На днях звезда "50 оттенков серого" посетила церемонию вручения премии Американского общества кинооператоров (ASC Awards), которая прошла в Лос-Анджелесе.

27-летняя актриса выбрала для красной дорожки необычный комплект от бренда Rosetta Getty — черные брюки и белое платье с открытой спиной.

Свой оригинальный образ Дакота дополнила полупучком и босоножками на каблуках.

Напомним, 9 февраля, в прокат выходит второй фильм франшизы "Пятьдесят оттенков серого" – "На пятьдесят оттенков темнее".

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Фото: REX

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Фото: REX
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"Сегодня"

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