Платье с брюками: звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон удивила необычным образом (фото)

Актриса Дакота Джонсон удивила выбором наряда. На днях звезда "50 оттенков серого" посетила церемонию вручения премии Американского общества кинооператоров (ASC Awards), которая прошла в Лос-Анджелесе.

27-летняя актриса выбрала для красной дорожки необычный комплект от бренда Rosetta Getty — черные брюки и белое платье с открытой спиной.

Свой оригинальный образ Дакота дополнила полупучком и босоножками на каблуках.

Напомним, 9 февраля, в прокат выходит второй фильм франшизы "Пятьдесят оттенков серого" – "На пятьдесят оттенков темнее".

Фото: REX

Фото: REX