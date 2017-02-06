Племянница Бритни Спирс госпитализирована в критическом состоянии

Сегодня, 13:30

Медики опасаются за жизнь девочки и пока не дают никаких прогнозов

Бритни Спирс с племянницей. Фото: Instagram
Бритни Спирс с племянницей. Фото: Instagram

В семье Бритни Спирс горе: дочь младшей сестры певицы Джейми Линн, 8-летняя Мэдди, попала в серьезную аварию и госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Медики опасаются за жизнь девочки и пока не дают никаких прогнозов.

Инцидент произошел в Кентвуде, штат Луизиана, в минувшее воскресенье, 5 февраля, когда 8-леетняя Мэдди вместе с отцом Кейси Олдриджем каталась на квадроцикле. В какой-то момент вездеход перевернулся и упал в озеро — девочка провела несколько минут под водой без сознания.

Мэдди экстренно госпитализировали, и о ее состоянии начали поступать противоречивые сведения. Вскоре с официальным заявлением выступил представитель Бритни Спирс:

"Подробности, которые сообщает пресса о происшествии, неверны. В данный момент семья Спирс просит уважать их право на личную жизнь и будет благодарна за молитвы и поддержку",— заявил пресс-секретарь звезды журналу People.

Ситуацию прокомментировал и убитый горем отец девочки, Кейси Олдридж, который сам не пострадал в результате происшествия: "Все, что могу сейчас сказать, — молитесь за нашу девочку",— заявил он. Джейми Линн в момент трагедии не было рядом с дочерью — девочка проводила выходные с отцом, бывшим гражданским мужем Джейми.
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