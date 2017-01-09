По делу об ограблении Ким Кардашьян задержаны 16 человек

Сообщалось, что у Кардашьян похитили драгоценности на сумму более 11 миллионов долларов и два мобильных телефона

Французская полиция арестовала 16 человек, причастных к ограблению звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, которое произошло в Париже 3 октября 2016 года. Как сообщает радиостанция Europe 1, аресты произошли сегодня, 9 января, рано утром в разных районах Франции: в Париже, Приморской Сене и Приморских Альпах. Имена задержанных пока не сообщаются.

Известно, что грабители оставили на месте преступления следы ДНК. Один из преступников обронил пакет с украденными ювелирными изделиями. Собрав рассыпавшиеся драгоценности, вор не заметил одно украшение, – по следам на нем полицейские вычислили грабителей.

Напомним, 35-летнюю Ким Кардашьян ограбили в ночь на 3 октября 2016 года в Париже, куда она приехала на Неделю моды. Воры ворвались в ее номер в старинном особняке Hotel de Pourtales. На грабителях были надеты лыжные маски. По утверждению Ким, они угрожали убить ее выстрелом в спину. Сообщалось, что у Кардашьян похитили драгоценности на сумму более 11 миллионов долларов и два мобильных телефона.