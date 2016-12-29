Победительница "МастерШеф": Приготовила за день 320 улиток

Победительница "МастерШеф" (СТБ) в интервью "Сегодня" рассказала о ночи перед суперфиналом, гадких блюдах и планах.

— Поздравляем вас с победой! Как спали перед "днем Ч"?

— Я не спала перед победой. Вообще, ни минуты! Я долго готовилась, придумывала, сочиняла, пробовала... Долго доводила свой десерт до вкуса. В суперфинал я ведь попала с Катей (Катерину Пескову, суперфиналистку, называли на проекте королевой десертов. — Авт.пж).

— Кому первому вы позвонили и поделились радостной новостью?

— Муж и отец были со мной на финале, поддерживали меня. А позвонила я маме. С ней поделилась радостной новостью.

— Что было самым сложным на шоу?

— Оставаться человечной, не потерять лицо. Напряжение возрастало на протяжении всего сезона. Самый сложный и худший день в моей жизни был день перед финалом. Мы ведь жили с Катей в одной комнате, и она — тот человек, которому я могла рассказать все свои планы на следующий конкурс, всем поделиться. А тут оказалось, что Катя вдруг становится тебе конкурентом.

— Вы готовы ради гастрономического шедевра собственноручно свернуть шею живой курице или зарезать кролика?

— Да, готова. Это не страшно. Я считаю, что нуж­­но относиться к этому так же, как если вы срываете огурец в огороде.

— Самое гадкое, что вам приходилось есть в своей жизни?

— Ну, если я это съела, значит, оно было не гадкое. Я пока не нашла продукт, который я бы не съела. Мне кажется, мои рецепторы и микрофлора кишечника открыты для кулинарного разнообразия.

— У вас бывает так, что на плиту без содрогания смотреть не можете?

— Да, такое было после суперфинала. Я думала, что как приеду домой, как зайду на свою кухню, как наготовлю всего... Но по факту оказалось, что я готова была даже заказать доставку еды! Видимо, дала о себе знать усталость. Я, правда, очень устала под конец проекта, даже упала на финале.

— Какое самое сложное блюдо в своей жизни вы готовили?

— Было сложным впервые в жизни приготовить индейку. Это большая птица, ты не понимаешь температурный режим, не знаешь, приготовится или нет... Еще мы с мужем как-то решили за день приготовить эскарго по-бургундски из улиток, наловили их 320 штук. И вот я стою у плиты и думаю: "Боже, зачем я это вообще делаю?". Это было так долго, так сложно. Но все равно все получилось, я же никогда не сдаюсь.

— Когда вы по-настоящему полюбили кулинарию?

— Мне было лет 10, когда я поняла, что мне очень нравится, когда мама и бабушка что-то творят на кухне. Нравилось наблюдать, как папа разделывает мясо. Но потом пришло отрочество, гульки, и кулинария ушла на какой-то второй план. А когда вышла замуж, поняла, что хочу баловать мужа и получать похвалу, что я готовлю лучше, чем в ресторанах. И чем больше готовила, тем больше мне все это нравилось. И вот уже лет 10 я готовлю и получаю удовольствие. Кстати, первое свое серьезное блюдо я приготовила под надзором бабушки, это было сациви. Получилось отлично, родители даже удивились, что я сама все сделала.

— Какое меню подготовили на Новый год?

— Я придумала пока не совсем точное, но следующее меню: индейка с шароном и мандаринами, сациви (мое традиционное новогоднее блюдо), филе дорадо с муссом из колбасок чоризо, перца, кинзы и сливок — этому меня научили в Le Cordon Bleu. Посмотрим, как оценят блюдо мои гости.

— Какие планы на будущее?

— Я планирую связать свою жизнь с кулинарией. Хочу работать в ресторане, но я не хочу становиться сразу шефом. Мне кажется, что я должна сначала научиться работать просто поваром. Все выучить изнутри и потом становиться шефом.