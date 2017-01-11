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Поцелуй в "Титанике" признали лучшим за всю историю Голливуда http://www.segodnya.ua/img/article/7873/3_main.1484143839.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/3_tn.1484143839.jpg Звезды В десятку лучших также вошли сцены поцелуев из "Красотки", "Грязных танцев", "Бриджит Джонс", "Человека-паука", "Завтрака у Тиффани" и "Унесенных ветром"

Поцелуй в "Титанике" признали лучшим за всю историю Голливуда

Сегодня, 16:30

В десятку лучших также вошли сцены поцелуев из "Красотки", "Грязных танцев", "Бриджит Джонс", "Человека-паука", "Завтрака у Тиффани" и "Унесенных ветром"

Кадр из фильма &quot;Титаник&quot;
Кадр из фильма "Титаник"

Поцелуй Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник" по результатам очередного опроса любителей кино был признан лучшим поцелуем в истории Голливуда.

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, оба – обладатели престижной кинопремии "Оскар", сыграли влюбленных Роуз и Джека в мелодраме Джеймса Кэмерона в 1997 году, и сцена поцелуя на корме "Титаника" стала одной из самых запоминающихся и романтичных сцен фильма.

В новом опросе, проведенном телеканалом TLC в Великобритании, сцена поцелуя из "Титаника" обошла 49 других фильмов и анимационных лент. Второе место в рейтинге самых лучших поцелуев в истории кино заняла сцена со спагетти из мультфильма Disney "Леди и Бродяга", "бронзу" завоевала сцена поцелуя Деми Мур и Патрика Суэйзи из "Привидения".

В десятку лучших также вошли сцены поцелуев из "Красотки", "Грязных танцев", "Бриджит Джонс", "Человека-паука", "Завтрака у Тиффани", "Унесенных ветром". Замкнул топ-10 поцелуй Хана Соло (Харрисон Форд) и принцессы Леи (Кэрри Фишер) в "Звездные войны – эпизод V: Империя наносит ответный удар".
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Источник:

popcornnews.ru

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