Поцелуй в "Титанике" признали лучшим за всю историю Голливуда

В десятку лучших также вошли сцены поцелуев из "Красотки", "Грязных танцев", "Бриджит Джонс", "Человека-паука", "Завтрака у Тиффани" и "Унесенных ветром"

Поцелуй Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник" по результатам очередного опроса любителей кино был признан лучшим поцелуем в истории Голливуда.

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, оба – обладатели престижной кинопремии "Оскар", сыграли влюбленных Роуз и Джека в мелодраме Джеймса Кэмерона в 1997 году, и сцена поцелуя на корме "Титаника" стала одной из самых запоминающихся и романтичных сцен фильма.

В новом опросе, проведенном телеканалом TLC в Великобритании, сцена поцелуя из "Титаника" обошла 49 других фильмов и анимационных лент. Второе место в рейтинге самых лучших поцелуев в истории кино заняла сцена со спагетти из мультфильма Disney "Леди и Бродяга", "бронзу" завоевала сцена поцелуя Деми Мур и Патрика Суэйзи из "Привидения".

В десятку лучших также вошли сцены поцелуев из "Красотки", "Грязных танцев", "Бриджит Джонс", "Человека-паука", "Завтрака у Тиффани", "Унесенных ветром". Замкнул топ-10 поцелуй Хана Соло (Харрисон Форд) и принцессы Леи (Кэрри Фишер) в "Звездные войны – эпизод V: Империя наносит ответный удар".