Подавшая на развод Джанет Джексон хочет "выжать" из мужа-миллионера максимум денег

Вчера, 12:30

Родные посоветовали Джанет потерпеть немного ради финансовой выгоды

Джанет Джексон c мужем. Фото: AFP
Джанет Джексон c мужем. Фото: AFP

Как сообщил источник, близкий к Джанет Джексон, в интервью американскому порталу TMZ, певица уже давно не чувствует себя счастливой в браке с катарским бизнесменом Виссамом Аль Маной. Певица разочарована в своем решении поменять вероисповедание ради уже бывшего возлюбленного, и хотела расстаться с Виссамом еще год назад, до того, как узнала, что беременна.

Родные посоветовали Джанет потерпеть немного ради финансовой выгоды. В феврале этого года Джексон и Аль Мана отметили пятую годовщину свадьбы. Согласно брачному контракту, в случае развода исполнительница может претендовать на более крупную часть 900-миллионного состояния мужа, чем он бы выплатил ей, если бы она не выдержала и подала документы на развод в любой момент до 5-летия брака.

Супруги пришли к выводу, что у них неудачный брак, поэтому им лучше устроить свою жизнь отдельно друг от друга. По информации источников, Джанет Джексон с 3-месячным сыном будет жить в Лондоне, а Виссам Аль-Мана станет их навещать.
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woman.ru

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