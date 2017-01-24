Подопечный Ивана Дорна удивил мрачным и мистическим клипом (видео)
Слова и музыку для композиции, Константин Дмитриев – сочинил сам
Подопечный Ивана Дорна – Constantine (Константин Дмитриев) снял мистический клип на композицию "Кровожадность".
Раскаты грома, орган, резкие духовые и необычный вокал – сингл открывает темную сторону артиста.
Видео "Кровожадность" создано по мотивам видеоинсталляции из номера Constantine и Ивана Дорна на церемонии M1 Music Awards, на которой песня была исполнена впервые.
Слова и музыку для композиции, Константин Дмитриев – сочинил сам.
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