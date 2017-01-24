Подопечный Ивана Дорна удивил мрачным и мистическим клипом (видео)

Слова и музыку для композиции, Константин Дмитриев – сочинил сам

Подопечный Ивана Дорна – Constantine (Константин Дмитриев) снял мистический клип на композицию "Кровожадность".

Раскаты грома, орган, резкие духовые и необычный вокал – сингл открывает темную сторону артиста.

Видео "Кровожадность" создано по мотивам видеоинсталляции из номера Constantine и Ивана Дорна на церемонии M1 Music Awards, на которой песня была исполнена впервые.

Слова и музыку для композиции, Константин Дмитриев – сочинил сам.