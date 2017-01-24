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Подопечный Ивана Дорна удивил мрачным и мистическим клипом (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/2_main.1485254602.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/2_tn.1485254602.jpg Звезды Слова и музыку для композиции, Константин Дмитриев – сочинил сам

Подопечный Ивана Дорна удивил мрачным и мистическим клипом (видео)

Сегодня, 13:30

Слова и музыку для композиции, Константин Дмитриев – сочинил сам

Иван Дорн и Constantine. Фото: Facebook
Иван Дорн и Constantine. Фото: Facebook

Подопечный Ивана Дорна – Constantine (Константин Дмитриев)  снял мистический клип на композицию "Кровожадность".

Раскаты грома, орган, резкие духовые и необычный вокал – сингл открывает темную сторону артиста.

Видео "Кровожадность" создано по мотивам видеоинсталляции из номера Constantine и Ивана Дорна на церемонии M1 Music Awards, на которой песня была исполнена впервые.

Слова и музыку для композиции, Константин Дмитриев – сочинил сам.
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Источник:

"Сегодня"

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