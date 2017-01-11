Похудела: Настя Каменских в платье с высоким разрезом восхитила стройными ногами (фото)
Исполнительница выбрала для творческого вечера Константина Меладзе соблазнительный наряд
Певица Настя Каменских, которая провела зимние каникулы в Куршевеле, порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным образом.
Исполнительница выбрала для творческого вечера Константина Меладзе наряд с высоким разрезом. Настя в черном обтягивающем платье похвасталась стройными ножками.
Подписчики в восторге от фигуры артистки: "Худышка", "Вы уже на шпильках, молодчина", "Худенькая такая", "Похудела", "Очень красивая", "Великолепна", "Волшебная", "Потрясающая", "Безумно красивая", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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