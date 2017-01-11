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Похудела: Настя Каменских в платье с высоким разрезом восхитила стройными ногами (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/6_main.1484067690.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/6_tn.1484067690.jpg Звезды Исполнительница выбрала для творческого вечера Константина Меладзе соблазнительный наряд 

Похудела: Настя Каменских в платье с высоким разрезом восхитила стройными ногами (фото)

Сегодня, 09:31

Исполнительница выбрала для творческого вечера Константина Меладзе соблазнительный наряд 

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских, которая провела зимние каникулы в Куршевеле, порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным образом.

Исполнительница выбрала для творческого вечера Константина Меладзе наряд с высоким разрезом. Настя в черном обтягивающем платье похвасталась стройными ножками.

Подписчики в восторге от фигуры артистки: "Худышка", "Вы уже на шпильках, молодчина", "Худенькая такая", "Похудела", "Очень красивая", "Великолепна", "Волшебная", "Потрясающая", "Безумно красивая", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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