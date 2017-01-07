Похудевшая Анастасия Приходько сменила имидж (фото)

Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась в своем микроблоге в Инстаграм новой фотосессией. На одних фото артистка предстала в брутальном образе – черной косухе, кожаных штанах и с сигаретой. На другой части снимков Приходько подчеркивает свою женственность и сексуальность. В качестве подписей к фото Настя использовала строчки со своей новой песни "Тримай".

Вітаю всіх з Різдвом !!! Нехай Господь Бог оберігає Вас!!! Тільки Ваша А. Фото опубликовано Анастасія Приходько (@prikhodko1) Янв 7 2017 в 5:59 PST