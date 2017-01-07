Похудевшая Анастасия Приходько сменила имидж (фото)
Артистка предстала в брутальном образе – черной косухе, кожаных штанах и с сигаретой
Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась в своем микроблоге в Инстаграм новой фотосессией. На одних фото артистка предстала в брутальном образе – черной косухе, кожаных штанах и с сигаретой. На другой части снимков Приходько подчеркивает свою женственность и сексуальность. В качестве подписей к фото Настя использовала строчки со своей новой песни "Тримай".
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