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Похудевшая Анастасия Приходько сменила имидж (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/56_main.1483823995.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/56_tn.1483823995.jpg Звезды Артистка предстала в брутальном образе – черной косухе, кожаных штанах и с сигаретой

Похудевшая Анастасия Приходько сменила имидж (фото)

Сегодня, 23:14

Артистка предстала в брутальном образе – черной косухе, кожаных штанах и с сигаретой

Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась в своем микроблоге в Инстаграм новой фотосессией. На одних фото артистка предстала в брутальном образе – черной косухе, кожаных штанах и с сигаретой. На другой части снимков Приходько подчеркивает свою женственность и сексуальность. В качестве подписей к фото Настя использовала строчки со своей новой песни "Тримай".

Вітаю всіх з Різдвом !!! Нехай Господь Бог оберігає Вас!!! Тільки Ваша А.

Фото опубликовано Анастасія Приходько (@prikhodko1)

приходько, имидж, Анастасия Приходько

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Источник:

"Сегодня"

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