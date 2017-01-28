Показала лишнее: Дженнифер Лопес переборщила с глубиной декольте (фото)

Сегодня, 09:31

Свой образ красотка дополнила серьгами-кольцами, маленькой сумочкой, высоким хвостом и бежевыми босоножками на шпильке

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала эффектным образом. На днях Лопес представила свою коллекцию обуви, которую разработала  вместе с дизайнером Джузеппе Занотти. Презентация прошла в Лос-Анджелесе.

Для выхода в свет 47-летняя исполнительница выбрала белое платье-жакет с глубоким вырезом в зоне декольте от бренда Cushnie et Ochs.

Во время позирования Дженнифер случайно засветила нижнее белье телесного цвета.

Свой образ красотка дополнила серьгами-кольцами, маленькой сумочкой, высоким хвостом и бежевыми босоножками на шпильке из коллекции "Giuseppe Zanotti for Jennifer Lopez", стоимостью 895 долларов (около 24 тысяч гривен).

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Фото: AFP

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Фото: AFP

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Фото: REX

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Фото: REX
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Источник:

"Сегодня"

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