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Поклонники скорбят по Джорджу Майклу и несут цветы к его дому в Лондоне (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/51_main.1482764146.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/51_tn.1482764146.jpg Звезды Возле дома уже появились цветы и различные записки со скорбными сообщениями

Поклонники скорбят по Джорджу Майклу и несут цветы к его дому в Лондоне (фото)

Сегодня, 17:09

Возле дома уже появились цветы и различные записки со скорбными сообщениями

Поклонники британского певца Джорджа Майкла грустят в связи с его смертью и массово несут цветы к его дому в Лондоне.

Жил певец в графстве Оксфордшир в Британии в большом особняке на берегу Темзы. Как сообщала ранее полиция, именно в этом доме умер Майкл.

Поклонники эмоционально переживают уход своего кумира и не скрывают своих чувств. Возле дома уже появились цветы и различные записки со скорбными сообщениями.

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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