Поклонники скорбят по Джорджу Майклу и несут цветы к его дому в Лондоне (фото)

Возле дома уже появились цветы и различные записки со скорбными сообщениями

Поклонники британского певца Джорджа Майкла грустят в связи с его смертью и массово несут цветы к его дому в Лондоне.

Жил певец в графстве Оксфордшир в Британии в большом особняке на берегу Темзы. Как сообщала ранее полиция, именно в этом доме умер Майкл.

Поклонники эмоционально переживают уход своего кумира и не скрывают своих чувств. Возле дома уже появились цветы и различные записки со скорбными сообщениями.

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.