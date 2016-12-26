Поклонники скорбят по Джорджу Майклу и несут цветы к его дому в Лондоне (фото)
Возле дома уже появились цветы и различные записки со скорбными сообщениями
Поклонники британского певца Джорджа Майкла грустят в связи с его смертью и массово несут цветы к его дому в Лондоне.
Жил певец в графстве Оксфордшир в Британии в большом особняке на берегу Темзы. Как сообщала ранее полиция, именно в этом доме умер Майкл.
- Читайте также: Умер Джордж Майкл: ТОП-5 популярных песен артиста
Поклонники эмоционально переживают уход своего кумира и не скрывают своих чувств. Возле дома уже появились цветы и различные записки со скорбными сообщениями.
Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
Также стало известно, что Джордж Майкл тайно тратил миллионы долларов на благотворительность.
Вы сейчас просматриваете новость "Поклонники скорбят по Джорджу Майклу и несут цветы к его дому в Лондоне (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии