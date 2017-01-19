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Полиция задержала подозреваемого в убийстве исполнительницы "Ламбады" http://www.segodnya.ua/img/article/7899/86_main.1484859466.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/86_tn.1484859466.jpg Звезды Задержанный Уолас Виейра ранее работал в гостинице, где проживала 63-летняя певица

Полиция задержала подозреваемого в убийстве исполнительницы "Ламбады"

Сегодня, 22:57

Задержанный Уолас Виейра ранее работал в гостинице, где проживала 63-летняя певица

Лоалва Браз, фото AFP
Лоалва Браз, фото AFP

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве исполнительницы знаменитой песни "Ламбада" Лоалвы Браз, чье тело было обнаружено ранее в сгоревшей автомашине, сообщает Globo

Задержанный Уолас Виейра ранее работал в гостинице, где проживала 63-летняя певица, но был уволен. По версии следствия, на преступление его толкнула месть.

Полицейские утверждают, что утром 19 января в гостиницу, в которой жила Браз, проникли по меньшей мере двое преступников. Сотрудники гостиницы слышали крики, но не смогли помочь певице. Преступники похитили женщину и увезли на автомобиле. Позже ее тело было найдено в муниципалитете Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.

Лоалва Браз в 1989-1998 годах была солисткой французской группы Kaoma, которая в 1989 выпустила песню "Ламбада", ставшую хитом.
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Источник:

РИА Новости

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