Полиция задержала подозреваемого в убийстве исполнительницы "Ламбады"
Задержанный Уолас Виейра ранее работал в гостинице, где проживала 63-летняя певица
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве исполнительницы знаменитой песни "Ламбада" Лоалвы Браз, чье тело было обнаружено ранее в сгоревшей автомашине, сообщает Globo.
Задержанный Уолас Виейра ранее работал в гостинице, где проживала 63-летняя певица, но был уволен. По версии следствия, на преступление его толкнула месть.
Полицейские утверждают, что утром 19 января в гостиницу, в которой жила Браз, проникли по меньшей мере двое преступников. Сотрудники гостиницы слышали крики, но не смогли помочь певице. Преступники похитили женщину и увезли на автомобиле. Позже ее тело было найдено в муниципалитете Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.
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