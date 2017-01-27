Полина Гагарина в бикини бросила вызов Анастасии Волочковой (фото)

Гагарина вместе с мужем Дмитрием и сыном от первого брака Андреем проводит зимние каникулы на Мальдивах

Певица Полина Гагарина, которая не спешит комментировать свое "интересное" положение, порадовала поклонников на странице в Instagram живописным фото. Гагарина вместе с мужем Дмитрием и сыном от первого брака Андреем проводит зимние каникулы на Мальдивах.

Полина опубликовала снимок, на котором запечатлена в бассейне в голубом купальнике. Певица призналась, что изо всех сил пыталась повторить фирменный шпагат Анастасии Волочковой.

"На лавры Анастасии я, конечно же, не претендую, но очень старалась...как смогла", – подписала кадр звезда.

"Шикарная растяжка", "Обожаю твое чувство юмора!", "Настю никто не переплюнет. Настя по ходу и спит со шпагатом", "Про Анастасию круто сказано", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram