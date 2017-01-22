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Польская модель обнажилась для украинского Vogue (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/30_main.1485042839.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/30_tn.1485042839.jpg Звезды Аня Рубик значится в списках самых высокооплачиваемых моделей мира

Польская модель обнажилась для украинского Vogue (фото)

Сегодня, 06:08

Аня Рубик значится в списках самых высокооплачиваемых моделей мира

Известная польская топ-модель Аня Рубик стала главной героиней февральского номера украинской Библии моды Vogue. 33-летняя Рубик, которая на данный момент значится в списках самых высокооплачиваемых моделей мира, а также входит в рейтинг Иконы индустрии влиятельного портала models.com, появилась на обложке февральского номера украинского глянца в образе из дебютной коллекции Энтони Ваккарелло для Saint Laurent — одной из самых откровенных в весеннем сезоне.

Как отмечают в Vogue, февральский номер с Рубик в качестве кавергерл посвящен эротике в моде. Таким образом, помимо откровенного фотосета, автором которого выступил известный фэшн-фотограф Крис Коллс, на страницах Vogue появилось интервью, в котором прославленная модель рассказывает, что для нее значит современная эротика.
эротика, модель, топ-модель, Аня Рубик

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