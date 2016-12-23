Полуголая или без белья: Глюкоза нарвалась на критику из-за откровенного комбинезона (фото)

Певица Глюкоза в очередной раз удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Исполнительница выбрала для концерта откровенный наряд.

Глюкоза появилась на публике в полупрозрачном комбинезоне на тонких бретельках, который дополнила голубым полушубком и бежевыми лодочками.

Наталья нарвалась на критику подписчиков, которые обвинили ее в безвкусице: "Просто кошмарно", "Летучая мышь", "Цирк уехал, а клоун остался", "Да у Наташи мало хороших нарядов", "Что за пижама?", "Не стоит больше надевать этот наряд", "Так себе пижамка", "Комбинезон сделал тело плоским и бесформенным", "Какая безвкусица", "Спанч Боб квадратные штаны", "Кошмар какой! На всех фотках или полуголая, или без белья", Да ходи ты уже без одежды", "Арлекино, арлекино", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram