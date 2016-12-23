Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Полуголая или без белья: Глюкоза нарвалась на критику из-за откровенного комбинезона (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/59_main.1482509473.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/59_tn.1482509473.jpg Звезды Подписчики не оценили образ звезды, обвинив ее в безвкусице

Полуголая или без белья: Глюкоза нарвалась на критику из-за откровенного комбинезона (фото)

Сегодня, 09:31

Подписчики не оценили образ звезды, обвинив ее в безвкусице

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

Певица Глюкоза в очередной раз удивила поклонников на странице в Instagram смелым образом. Исполнительница выбрала для концерта откровенный наряд.

Глюкоза появилась на публике в полупрозрачном комбинезоне на тонких бретельках, который дополнила голубым полушубком и бежевыми лодочками.

Наталья нарвалась на критику подписчиков, которые обвинили ее в безвкусице: "Просто кошмарно", "Летучая мышь", "Цирк уехал, а клоун остался", "Да у Наташи мало хороших нарядов", "Что за пижама?", "Не стоит больше надевать этот наряд", "Так себе пижамка", "Комбинезон сделал тело плоским и бесформенным", "Какая безвкусица", "Спанч Боб квадратные штаны", "Кошмар какой! На всех фотках или полуголая, или без белья", Да ходи ты уже без одежды", "Арлекино, арлекино", – прокомментировали пользователи.

.jpg_83

Фото: Instagram

1_1491

Фото: Instagram
фото, глюкоза, певица, исполнительница, наряд, комбинезон, instagram, пижама, полуголая

Вы сейчас просматриваете новость "Полуголая или без белья: Глюкоза нарвалась на критику из-за откровенного комбинезона (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза в крошечном купальнике похвасталась формами (фото)

20 Декабря, 09:31

Певица мечтает об отдыхе в теплых краях

Звезды

Ольга Горбачева. Фото: Instagram

Ольга Горбачева, Бейонсе и Глюкоза носят одинаковые мини за 270 долларов (фото)

17 Декабря, 09:31

Белый наряд от британского бренда пользуется спросом среди звезд 

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

"Для вечеринки Playboy": Глюкозу раскритиковали за отсутствие бюстгальтера на детской премии (фото)

15 Декабря, 13:00

Певица нарвалась на критику подписчиков в Instagram

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза блеснула голой грудью на Мальдивах (фото)

13 Декабря, 11:30

Певица поделилась кадром из смелой фотосессии

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Как сестры: Глюкоза впервые снялась для глянца вместе с мамой (фото)

29 Ноября, 16:00

Татьяна Михайловна выглядит очень молодо

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза засветила блестящее нижнее белье на улице (фото)

25 Ноября, 10:01

Поклонники сравнили артистку с русалкой из сказки

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза в блестящем мини оконфузилась на вечеринке (фото)

23 Ноября, 09:01

Подписчиков смутил внешний вид звезды, особенно колени

Звезды

Глюкоза. Фото: Instagram

Глюкоза прокомментировала голую обложку с Ксенией Собчак

11 Ноября, 11:30

Певица высказалась о поступке телеведущей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.