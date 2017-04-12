Пономарев, Карпа, Руслана и другие поздравили Тоню Матвиенко с днем рождения

Сегодня, 15:00

Коллеги по сцене поздравили именинницу с праздником

Тоня Матвиенко празднует свой день рождения
Тоня Матвиенко празднует свой день рождения

12 апреля певица Тоня Матвиенко празднует свой день рождения. Дочери Нины Матвиенко исполнилось 36. Коллеги по сцене на страничках в соцсетях поздравили именинницу с праздником и выразили свои пожелания.

В частности, Александр Пономарев пожелал ей классной музыки, Мария Бурмака подарила новую песню, а Павел Табаков поблагодарил за совет пойти на "Голос країни".

Александр Пономарев: "Тоня, вітаю тебе з Днем народження! Здоров’я, натхнення та щирих людей поряд. Бажаю, щоб ЗРАНКУ ДО НОЧІ тебе оточувала класна музика, яка надихатиме на нові звершення! В тебе прекрасний голос, чаруй ним і надалі! Люблю тебе!".

Мария Бурмака: "Дорога Тоня! Вітаю тебе та бажаю жити так, щоб про це можна було писати пісні! Заради цього варто жити, залишаючи свій слід в світобудові і ти його залишаєш – в емоціях, почуттях і переживаннях інших людей. І я тобі дарую пісню, яку написала про тебе і для тебе! Співай!".

Ivan NAVI: "Тоня, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю завжди бути в гармонії, щоразу знаходити все нові і нові ідеї для свого унікального звучання! Будь завжди натхненною і відкритою, хай весь Всесвіт допомагає тобі втілювати всі твої бажання!".

LAMA: "Тонічка! Нехай в цей день сміливі мрії стануть сьогоднішньою реальністю, щоб ти мала нескінченний запас бажань, і кожне з них стало найзаповітнішим. Будь зігріта добром, коханням та близькими у вирі яскравого життя, яке зробить тебе найщасливішою!".

Наталка Карпа и Евгений Терехов: "Мила, ніжна, Тонічка! Ми з "Джексоном" вітаємо тебе з Днем народження! Бажаємо, щоб ти завжди була усміхнена, щаслива. Щоб ти отримувала те, що тобі найпотрібніше! Ти дуже гарна мамуся, любляча дружина, ніжна співачка – хай найпотаємніші твої мрії здійснюються! Цінуємо!".

Виталий Козловский: "Тоня, светлая, красивая и талантливая! С Днем рождения! Ты умеешь сочетать в своей жизни творчество и семью, ты потрясающая артистка с неповторимым голосом и в то же время любящая жена и мама. А это значит, что в твоей душе есть главное – гармония! Береги ее! Будь счастлива! Пусть сбываются все мечты и любые начинания увенчаются успехом!".

Павел Табаков: "З днем народження, дорога Тонечко! Любові тобі, здоров'я і натхнення у творчості! У тебе – такий надзвичайний дар простоти та безпосередності! Бережи його! Я досі пам’ятаю, як саме з твоєї легкої поради я таки надумав піти у проект "Голос країни" – і правильно зробив, бо ж дійшов до перемоги! Дякую, що підштовхнула! Дякую, що надихнула! А ще, я завжди з великою радістю зустрічаю тебе за кулісами концертних майданчиків. Ми не раз співали дуетом – і це ті дуети, які запам’ятовуються! Пам’ятаю наші спільні миті на сцені і дуже ціную нашу дружбу. Будь щасливою, усміхайся, радуй і надихай всіх, хто тебе оточує".

Руслана: "Бажаю Тоні завжди і за будь-яких обставин залишатися собою. Лише такі світлі і чисті особистості, як вона, в стані продемонструвати світові українську автентику у найкращих її проявах. Тоня дійсно несе колорит України у світ. Тоня і є для мене Україна. І всі найкращі епітети, які тільки можуть бути, я можу сказати в адресу Тоні і її дійсно унікального таланту. Тонічка, будь щаслива! Творчих успіхів тобі!".
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