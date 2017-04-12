Пономарев, Карпа, Руслана и другие поздравили Тоню Матвиенко с днем рождения

12 апреля певица Тоня Матвиенко празднует свой день рождения. Дочери Нины Матвиенко исполнилось 36. Коллеги по сцене на страничках в соцсетях поздравили именинницу с праздником и выразили свои пожелания.

В частности, Александр Пономарев пожелал ей классной музыки, Мария Бурмака подарила новую песню, а Павел Табаков поблагодарил за совет пойти на "Голос країни".

Александр Пономарев: "Тоня, вітаю тебе з Днем народження! Здоров’я, натхнення та щирих людей поряд. Бажаю, щоб ЗРАНКУ ДО НОЧІ тебе оточувала класна музика, яка надихатиме на нові звершення! В тебе прекрасний голос, чаруй ним і надалі! Люблю тебе!".

Мария Бурмака: "Дорога Тоня! Вітаю тебе та бажаю жити так, щоб про це можна було писати пісні! Заради цього варто жити, залишаючи свій слід в світобудові і ти його залишаєш – в емоціях, почуттях і переживаннях інших людей. І я тобі дарую пісню, яку написала про тебе і для тебе! Співай!".

Ivan NAVI: "Тоня, вітаю тебе з твоїм святом! Бажаю завжди бути в гармонії, щоразу знаходити все нові і нові ідеї для свого унікального звучання! Будь завжди натхненною і відкритою, хай весь Всесвіт допомагає тобі втілювати всі твої бажання!".

LAMA: "Тонічка! Нехай в цей день сміливі мрії стануть сьогоднішньою реальністю, щоб ти мала нескінченний запас бажань, і кожне з них стало найзаповітнішим. Будь зігріта добром, коханням та близькими у вирі яскравого життя, яке зробить тебе найщасливішою!".

Наталка Карпа и Евгений Терехов: "Мила, ніжна, Тонічка! Ми з "Джексоном" вітаємо тебе з Днем народження! Бажаємо, щоб ти завжди була усміхнена, щаслива. Щоб ти отримувала те, що тобі найпотрібніше! Ти дуже гарна мамуся, любляча дружина, ніжна співачка – хай найпотаємніші твої мрії здійснюються! Цінуємо!".

Виталий Козловский: "Тоня, светлая, красивая и талантливая! С Днем рождения! Ты умеешь сочетать в своей жизни творчество и семью, ты потрясающая артистка с неповторимым голосом и в то же время любящая жена и мама. А это значит, что в твоей душе есть главное – гармония! Береги ее! Будь счастлива! Пусть сбываются все мечты и любые начинания увенчаются успехом!".

Павел Табаков: "З днем народження, дорога Тонечко! Любові тобі, здоров'я і натхнення у творчості! У тебе – такий надзвичайний дар простоти та безпосередності! Бережи його! Я досі пам’ятаю, як саме з твоєї легкої поради я таки надумав піти у проект "Голос країни" – і правильно зробив, бо ж дійшов до перемоги! Дякую, що підштовхнула! Дякую, що надихнула! А ще, я завжди з великою радістю зустрічаю тебе за кулісами концертних майданчиків. Ми не раз співали дуетом – і це ті дуети, які запам’ятовуються! Пам’ятаю наші спільні миті на сцені і дуже ціную нашу дружбу. Будь щасливою, усміхайся, радуй і надихай всіх, хто тебе оточує".

Руслана: "Бажаю Тоні завжди і за будь-яких обставин залишатися собою. Лише такі світлі і чисті особистості, як вона, в стані продемонструвати світові українську автентику у найкращих її проявах. Тоня дійсно несе колорит України у світ. Тоня і є для мене Україна. І всі найкращі епітети, які тільки можуть бути, я можу сказати в адресу Тоні і її дійсно унікального таланту. Тонічка, будь щаслива! Творчих успіхів тобі!".