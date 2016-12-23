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После родов Ксения Собчак изменила райдер и расценки http://www.segodnya.ua/img/article/7825/20_main.1482504669.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/20_tn.1482504669.jpg Звезды У ведущей появились дополнительные требования

После родов Ксения Собчак изменила райдер и расценки

Вчера, 18:30

У ведущей появились дополнительные требования

Ксения Собчак. Фото: Instagram
Ксения Собчак. Фото: Instagram

Ксения Собчак не стала долго сидеть в декрете и спустя считанные недели после рождения своего первенца вернулась к работе. Вместе с появлением нового члена семьи выросли и потребности звезды. Ксения изменила райдер. 

"В помещении должно быть не более 20 градусов, также во всех комнатах обязательно наличие форточек. В еде Ксюша предпочитает куриный бульон, драники со сметаной или овощные салаты, но только без лука", – пояснил ее директор.

Кроме того, знаменитость увеличила свои расценки. "Полгода назад брала за ведение мероприятия примерно 35 тысяч евро. Сейчас она гонорары подняла. Территориально это в основном Москва. Но всегда важен вопрос цены — если дадут сумму, от которой не сможет отказаться звезда, погрузится в самолет и полетит. Оставит малыша с бабушкой и уедет", — рассказал Сергей Лавров порталу wday.ru.
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Источники:

wday.ru, Дни.ру

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