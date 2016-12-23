После родов Ксения Собчак изменила райдер и расценки

Ксения Собчак не стала долго сидеть в декрете и спустя считанные недели после рождения своего первенца вернулась к работе. Вместе с появлением нового члена семьи выросли и потребности звезды. Ксения изменила райдер.

"В помещении должно быть не более 20 градусов, также во всех комнатах обязательно наличие форточек. В еде Ксюша предпочитает куриный бульон, драники со сметаной или овощные салаты, но только без лука", – пояснил ее директор.

Кроме того, знаменитость увеличила свои расценки. "Полгода назад брала за ведение мероприятия примерно 35 тысяч евро. Сейчас она гонорары подняла. Территориально это в основном Москва. Но всегда важен вопрос цены — если дадут сумму, от которой не сможет отказаться звезда, погрузится в самолет и полетит. Оставит малыша с бабушкой и уедет", — рассказал Сергей Лавров порталу wday.ru.