После смерти актера Владимира Зельдина умерла его жена

Иветта Капралова умерла в возрасте 82 года, через три месяца после смерти мужа

28 января в Москве ушла из жизни вдова российского актера театра и кино Владимира Зельдина. Иветта Капралова умерла в возрасте 82 года, через три месяца после смерти мужа, – передает "Знай".

Напомним, актер Зельдин ушел из жизни 31 октября 2016 года в возрасте 102 лет. Он был самым старым действующим актером в мире. Владимир Зельдин играл в кино даже в столетнем возрасте.

Жена актера сыграла эпизодическую роль в комедии "Матрос с "Кометы" в 1958 году.

А в 1964 Иветта Капралова вышла замуж за известного актера.

При жизни женщина работала редактором в службе образования при объединении кинематографистов. Впоследствии начала организовывать концерты и вести просветительские вечера.