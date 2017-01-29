После смерти актера Владимира Зельдина умерла его жена
Иветта Капралова умерла в возрасте 82 года, через три месяца после смерти мужа
28 января в Москве ушла из жизни вдова российского актера театра и кино Владимира Зельдина. Иветта Капралова умерла в возрасте 82 года, через три месяца после смерти мужа, – передает "Знай".
Напомним, актер Зельдин ушел из жизни 31 октября 2016 года в возрасте 102 лет. Он был самым старым действующим актером в мире. Владимир Зельдин играл в кино даже в столетнем возрасте.
Жена актера сыграла эпизодическую роль в комедии "Матрос с "Кометы" в 1958 году.
А в 1964 Иветта Капралова вышла замуж за известного актера.
При жизни женщина работала редактором в службе образования при объединении кинематографистов. Впоследствии начала организовывать концерты и вести просветительские вечера.
Вы сейчас просматриваете новость "После смерти актера Владимира Зельдина умерла его жена". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии