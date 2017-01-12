Постройневшая Настя Каменских изумила фигурой в сексуальном бикини (фото)

На странице в Instagram исполнительница поделилась соблазнительным фото

Настя Каменских после отдыха с друзьями в Куршевеле отправилась в теплые края. На странице в Instagram исполнительница поделилась соблазнительным фото.

Настя продемонстрировала все достоинства своей фигуры в откровенном купальнике.

Каменских на фоне живописного пейзажа восхитила постройневшим телом в черном бикини.

Поклонники в восторге от внешнего вида артистки: "Классная и очень красивая природа", "Вы очень похудели!", "Шикарная", "Ты идеальная Настенька", "Какая стройняшка стала!", "Выглядишь просто потрясающе!", "Похудела ", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram