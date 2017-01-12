Постройневшая Настя Каменских изумила фигурой в сексуальном бикини (фото)
На странице в Instagram исполнительница поделилась соблазнительным фото
Настя Каменских после отдыха с друзьями в Куршевеле отправилась в теплые края. На странице в Instagram исполнительница поделилась соблазнительным фото.
Настя продемонстрировала все достоинства своей фигуры в откровенном купальнике.
Каменских на фоне живописного пейзажа восхитила постройневшим телом в черном бикини.
Поклонники в восторге от внешнего вида артистки: "Классная и очень красивая природа", "Вы очень похудели!", "Шикарная", "Ты идеальная Настенька", "Какая стройняшка стала!", "Выглядишь просто потрясающе!", "Похудела ", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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