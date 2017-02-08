Потап впервые написал песню на украинском языке для певицы Юлии Думанской

Композитор Руслан Квинта работал над музыкой к песне, которая, по словам самого Алексея Потапенко, станет не хитом, а шлягером

Продюсер и тренер шоу "Голос країни" на своей странице в Instagram объявил о своем сотрудничестве с украинской исполнительницей Юлией Думанской.

Для Юлии Думанской это уже не первое сотрудничество с командой Потапа и его продюсерским центром MOZGI Entertainment. Прошлым летом команда Потапа снимала клип "Стреляй" для Юлии.

Сейчас же, учитывая спрос на украиноязычную музыку, львовянка Юлия Думанская попросила Потапа и Руслана Квинту написать для нее хит на украинском языке. Конечно же, для певицы это будет не первая украиноязычная песня в ее репертуаре, но вот для Потапа это неожиданный эксперимент – именно он является автором текста новой песни. Композитор Руслан Квинта работал над музыкой к песне, которая, по словам самого Алексея Потапенко, станет не хитом, а шлягером. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Вродлива і талановита Юлія Думанська записала нову пісню, це точно буде хіт,ні навіть не хіт -шлягер на рідній, чекайте на сингл та кліп!" – написал Потап.

"Песня, конечно же, о любви! Я не могу петь о другом, это то, что волнует меня каждый день и каждую минуту. Артист всегда должен петь о том, что близко именно ему, тогда это будет иметь успех у публики. А также я хочу, чтобы у украинцев было больше и больше хитов именно на родном нам языке", – комментирует свое сотрудничество с Потапом и Русланом Квинтой Юлия Думанская.

Известно, что в скором времени на этот украиноязычный трек командой Потапа – MOZGI Entertainment будет снят клип.