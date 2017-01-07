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Прах известной актрисы из "Звездных войн" похоронили в необычной урне http://www.segodnya.ua/img/article/7862/3_main.1483797663.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/3_tn.1483797663.jpg Звезды Актрису захоронили вместе с ее матерью Дебби Рейнолдс, которая умерла на следующий день после нее

Прах известной актрисы из "Звездных войн" похоронили в необычной урне

Сегодня, 17:54

Актрису захоронили вместе с ее матерью Дебби Рейнолдс, которая умерла на следующий день после нее

Кэрри Фишер. Фото: AFP
Кэрри Фишер. Фото: AFP

Прах актрисы Кэрри Фишер, прославившейся благодаря роли принцессы Леи в фильме "Звездные войны", похоронили в фарфоровой урне, похожей на капсулу от антидепрессанта "Прозак". Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на ее брата Тодда Фишера, пишет "Дождь".

По его словам, "Прозак" был "одной из особо ценных" для актрисы вещей.

Актрису захоронили вместе с ее матерью Дебби Рейнолдс, которая умерла на следующий день после нее. Ее прах поместили в такую же урну.

Кэрри Фишер не раз открыто говорила о своем опыте, связанном с преодолением проблем с психикой, отмечает BBC. Известно, что она страдала биполярным аффективным расстройством.

Фишер умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года от остановки сердца.

Славу актрисе принесла роль принцессы Леи в киноэпопее Джорджа Лукаса "Звездные войны". Также она снималась в таких фильмах, как "Сладкая месть", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" и "Предместье".
смерть, звездные войны, прах, Фишер

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