Правила "Евровидения" изменили из-за участника из Португалии

Сегодня, 17:49

На репетициях участника заменит его сестра 

Сальвадор Собрал. Кадр из видео
Сальвадор Собрал. Кадр из видео

Организаторы "Евровидения" позволили участнику из Португалии Сальвадору Собралу не участвовать в официальных репетициях конкурса из-за болезни сердца – сообщают fakty.ictv.

Репетиции должны были начаться 20 апреля. Собрал страдает пороком сердца и сейчас проходит курс лечения. В Киев парень приедет незадолго до полуфинала.

На репетициях участника заменит его сестра Луиза. К слову, она является соавтором песни "Amar pelos dois", с которой Сальвадор Собрал победил на нацотборе "Евровидения".

Напомним, полуфиналы "Евровидения" в Киеве состоятся 9 и 11 мая, а финал конкурса – 13 мая.

В этом году в конкурсе будут соревноваться 42 страны – Россия не будет принимать участия в "Евровидении".
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"На шпильках"

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