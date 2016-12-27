Праздничное примирение: Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян повеселились на вечеринке (фото)
Праздничную вечеринку устроила мать большого семейства – Крис Дженнер
Светская львица Пэрис Хилтон и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, судя по всему, помирились, сообщает Daily Mail.
По данным издания, такой вывод можно сделать после того, как Хилтон повеселилась вместе с семейством Кардашьян во время рождественских праздников. Праздничную вечеринку устроила мать семейства – Крис Дженнер.
Правда, ни одного совместного снимка Ким и Пэрис так и не было опубликовано, но это совсем не удивительно, ведь Кардашьян избегает публичности после громкого ограбления в Париже.
Издание отмечает, что отношения Хилтон и Кардашьян испортились, когда Ким позволила себе нелестное замечание в адрес Пэрис.
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