Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Праздничное примирение: Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян повеселились на вечеринке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/94_main.1482847251.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/94_tn.1482847251.jpg Звезды Праздничную вечеринку устроила мать большого семейства – Крис Дженнер

Праздничное примирение: Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян повеселились на вечеринке (фото)

Вчера, 16:09

Праздничную вечеринку устроила мать большого семейства – Крис Дженнер

Вечеринку организовала Крис Дженнер. Фото: instagram.com/parishilton
Вечеринку организовала Крис Дженнер. Фото: instagram.com/parishilton

Светская львица Пэрис Хилтон и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, судя по всему, помирились, сообщает Daily Mail.

По данным издания, такой вывод можно сделать после того, как Хилтон повеселилась вместе с семейством Кардашьян во время рождественских праздников. Праздничную вечеринку устроила мать семейства – Крис Дженнер.

#Kristmas with Santa & @CaitlynJenner.

Фото опубликовано Paris Hilton (@parishilton)

Santa & the #ChristmasBaes #Kristmas

Фото опубликовано Paris Hilton (@parishilton)

Love my #SexyMamas #Kristmas

Фото опубликовано Paris Hilton (@parishilton)

Правда, ни одного совместного снимка Ким и Пэрис так и не было опубликовано, но это совсем не удивительно, ведь Кардашьян избегает публичности после громкого ограбления в Париже.

Christmas Eve #family #mygirls #blessed #repost @kyliejenner ・・・Kendall where u at ?

Фото опубликовано Kris Jenner (@krisjenner)

Издание отмечает, что отношения Хилтон и Кардашьян испортились, когда Ким позволила себе нелестное замечание в адрес Пэрис.
фото, отношения, хилтон, пэрис, реалити-шоу, ограбления, Кардашьян, hilton, замечание, ким кардашьян, пэрис хилтон, Дженнер

Вы сейчас просматриваете новость "Праздничное примирение: Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян повеселились на вечеринке (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода

Модель снялась в видеоролике для календаря Love Magazine

Младшая сестра Ким Кардашьян с трудом вместила грудь в крошечном прозрачном лифчике

Вчера, 08:39

Пикантный видеоролик с манекенщицей всего за несколько дней посмотрели более 180 тысяч раз

Звезды

Квитко не ест мяса. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Русская "Ким Кардашьян" раскрыла секрет своих пышных форм

26 Декабря, 08:39

Любимые упражнения Анастасии Квитко - это приседания и выпады, которые помогают держать попу в тонусе

Звезды

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: REX

Ким Кардашьян и Канье Уэст пытаются спасти брак

21 Декабря, 18:30

Кардашьян очень переживает из-за детей

Звезды

Дженис Дикинсон. Фото: REX

Супермодель Дженис Дикинсон раскритиковала Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер

22 Декабря, 19:00

Дикинсон рассказала, что была шокирована и разочарована появлением на обложке журнала Vogue Ким Кардашьян и Канье Уэста в 2014 году

Звезды

Ким Кардашьян с сестрой. Фото: AFP

Стал известен опасный диагноз Ким Кардашьян

21 Декабря, 10:30

Cостояние здоровья Ким усугубило нестабильное психическое состояние Канье Уэста 

Звезды

Ким любит делать селфи. Фото: instagram.com/kimkardashian

Селфи Ким Кардашьян стало самым популярным в 2016 году

14 Декабря, 15:39

Тройку самых популярных запросов в Google в текущем году замыкает музыкант Ашер

Звезды

Встреча Трампа и Уэста состоялась в Нью-Йорке. Кадр из видео

Дональд Трамп встретился с Канье Уэстом обсудить "жизнь"

13 Декабря, 18:39

Встреча американцев состоялась в небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке

Звезды

Ким снялась для календаря. Кадр из видео

Сексуальная Ким Кардашьян в белье и шубе снялась для календаря

13 Декабря, 13:38

Меньше чем за сутки видеоролик со звездой реалити-шоу собрал почти миллион просмотров.

Мода

Грудастая 21-летняя модель щеголяет в "голых" платьях

12 Декабря, 06:48

На красной дорожке яркая Деми появилась в платье, которое не оставляет и следа загадочности - обнаженное тело модели прикрывали только трусики и прозрачное кружевное платье с откровенными разрезами

Звезды

Рэпер сменил имидж. Фото: AFP

Муж Ким Кардашьян после возвращения из больницы стал блондином

11 Декабря, 03:56

Уэст уже работает над новым музыкальным проектом, чтобы отвлечься от проблем со здоровьем

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.