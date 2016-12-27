Праздничное примирение: Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян повеселились на вечеринке (фото)

Светская львица Пэрис Хилтон и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, судя по всему, помирились, сообщает Daily Mail.

По данным издания, такой вывод можно сделать после того, как Хилтон повеселилась вместе с семейством Кардашьян во время рождественских праздников. Праздничную вечеринку устроила мать семейства – Крис Дженнер.

Santa & the #ChristmasBaes #Kristmas Фото опубликовано Paris Hilton (@parishilton) Дек 25 2016 в 4:38 PST

Love my #SexyMamas #Kristmas Фото опубликовано Paris Hilton (@parishilton) Дек 25 2016 в 12:15 PST

Правда, ни одного совместного снимка Ким и Пэрис так и не было опубликовано, но это совсем не удивительно, ведь Кардашьян избегает публичности после громкого ограбления в Париже.

Christmas Eve #family #mygirls #blessed #repost @kyliejenner ・・・Kendall where u at ? Фото опубликовано Kris Jenner (@krisjenner) Дек 27 2016 в 12:12 PST

Издание отмечает, что отношения Хилтон и Кардашьян испортились, когда Ким позволила себе нелестное замечание в адрес Пэрис.