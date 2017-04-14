Принц Гарри проведет Пасху с возлюбленной Меган Маркл в Канаде

Сегодня, 13:09

Папарацци уже подловили 32-летнего внука Елизаветы II у дома его подруги в Торонто

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

Британский принц Гарри проведет Пасху со своей возлюбленной американской актрисой Меган Маркл, сообщает Daily Mail.

По данным издания, папарацци уже подловили внука Елизаветы II у дома его подруги в Канаде.

Отмечается, что принц и актриса не виделись с конца марта. Сначала пара отправилась на Карибы, чтобы посетить свадьбу одного из ближайших друзей Гарри – Тома Инскипа. Затем Маркл прилетела к бойфренду в Лондон.

Принц и актриса встречаются с июля 2016 года, и утверждается, что принц "по-настоящему влюблен" и что у пары серьезные отношения. 

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл поедут в Африку, где принц Уильям делал предложение Кейт Миддлтон.
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