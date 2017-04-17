Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде "Звездных войн"

Сегодня, 18:30

Глава компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что Тодд Фишер "что-то перепутал"

Кэрри Фишер в &quot;Звездных войнах 7&quot;. Фото: REX
Кэрри Фишер в "Звездных войнах 7". Фото: REX

Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде "Звездных войн". Как сообщает издание Deadline, об этом рассказала в интервью телеканалу ABC глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

"К сожалению, Кэрри не будет в девятом фильме. Но мы будем наслаждаться ее присутствием в восьмом", – сказала она. Комментируя заявление брата покойной актрисы Тодда Фишера, который ранее утверждал, что он и дочь Кэрри Фишер дали разрешение на использование образа актрисы в "Звездных войнах 9", Кэтлин Кеннеди добавила, что "их кто-то ввел в заблуждение".

Отметим, что вскоре после смерти Кэрри Фишер, скончавшейся в конце 2016 года от сердечного приступа, студия Lucasfilm официально заявила, что у нее нет планов воссоздания ее образа с помощью современных технологий во время работы над девятым эпизодом саги.

И это при том, что изначально у принцессы Леи предполагалась весьма масштабная партия, включающая несколько ключевых сцен, в том числе конфронтацию с ее сыном Кайло Реном. В январе 2017 года состоялось специальное совещание руководства студии Lucasfilm, на котором обсуждались изменения, которые предстоит внести в оригинальную концепцию девятого эпизода и всей трилогии.
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Источник:

kinonews.ru

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