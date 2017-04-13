Принцесса Монако беременна от экс-мужа российской модели – СМИ
Дмитрий Рассам ушел из семьи, оставив 6-летнюю дочь Дашу на воспитание Новоселовой
Разрыв российской модели Марии Новоселовой и ее бывшего супруга, 35-летнего французского продюсера Дмитрия Рассама, превратился в настоящий скандал. Напомним, в конце марта Дмитрий Рассам ушел из семьи, оставив 6-летнюю дочь Дашу на воспитание Новоселовой. Но главное не то, что он ушел, а к кому: к наследнице дома Гримальди (самой богатой семьи Монако) 30-летней Шарлотте Казираги, – передает peopletalk.
Маша Новоселова и Дмитрий Рассам
Как оказалось, Дмитрий Рассам ушел от Новоселовой не потому что просто влюбился: оказывается, Шарлотта беременна. Об этом недавно сообщил итальянский портал Chi, а на обложке журнала красовалась принцесса в купальнике с круглым животиком. Предположительно Казираги уже на четвертом месяце, а, как утверждает источник, роман у них с Рассамом вспыхнул в декабре прошлого года.
Обложка Chi
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