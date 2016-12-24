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"Принцессу Лею" Керри Фишер госпитализировали в критическом состоянии http://www.segodnya.ua/img/article/7826/49_main.1482541077.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/49_tn.1482541077.jpg Звезды Состояние перенесшей сердечный приступ актрисы Фишер стабилизировалось

"Принцессу Лею" Керри Фишер госпитализировали в критическом состоянии

Сегодня, 02:57

Состояние перенесшей сердечный приступ актрисы Фишер стабилизировалось

Керри Фишер, фото Centax
Керри Фишер, фото Centax

Состояние исполнительницы роли Принцессы Леи в "Звездных войнах" Керри Фишер стабилизировалось после перенесенного сердечного приступа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на слова брата актрисы Тодда Фишера.

По его словам, актриса, находящаяся в больнице Лос-Анджелеса, "вышла из критического состояния", ее состояние стабилизировалось. Брат актрисы отказался обсуждать другие детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что Керри Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания. У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту.
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Источник:

РИА Новости

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