"Принцессу Лею" Керри Фишер госпитализировали в критическом состоянии

Состояние исполнительницы роли Принцессы Леи в "Звездных войнах" Керри Фишер стабилизировалось после перенесенного сердечного приступа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на слова брата актрисы Тодда Фишера.

По его словам, актриса, находящаяся в больнице Лос-Анджелеса, "вышла из критического состояния", ее состояние стабилизировалось. Брат актрисы отказался обсуждать другие детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что Керри Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания. У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту.



