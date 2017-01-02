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"Призрачная красота" стала худшим фильмом в карьере Уилла Смита http://www.segodnya.ua/img/article/7822/1_main.1482430697.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/1_tn.1482430697.jpg Звезды В основе сюжета — история владельца нью-йоркского рекламного агентства, Говарда, который никак не может оправиться после смерти дочери

"Призрачная красота" стала худшим фильмом в карьере Уилла Смита

Сегодня, 03:23

В основе сюжета — история владельца нью-йоркского рекламного агентства, Говарда, который никак не может оправиться после смерти дочери

Уилл Смит. Фото: AFP
Уилл Смит. Фото: AFP

Слезоточивая мелодрама "Призрачная красота", в середине декабря 2016 вышедшая и в мировой, и в украинский прокат, показала худший старт за всю карьеру Уилла Смита , исполнившего в фильме заглавную роль, пишет Digital Spy.

В основе сюжета — история владельца нью-йоркского рекламного агентства, Говарда, который никак не может оправиться после смерти дочери. Он больше не общается с женой, забивает на друзей и работу и сутками напролет складывает пирамиды из домино. Герой даже пишет гневные письма, адресованные Смерти, Любви и Времени. После этого его коллеги решают вмешаться и попробовать спасти и товарища, и компанию, наняв троих актеров, которые должны изобразить Смерть, Любовь и Время и ответить Говарду на его вопросы – пишет okino.ua.

Лента с бюджетом в 36 миллионов долларов в премьерный уикенд американского проката заработала лишь 7 миллионов долларов, показав, таким образом наихудший результат в карьере Смита (спортивный байопик "Защитник" в 2015 году собрал в стартовые выходные 10,5 миллионов, но тогда разочарование актера хотя бы скрасила номинация на "Золотой глобус").

"Призрачная красота" же не впечатлила ни зрителей, отказавшихся за это платить, ни критиков, назвавших картину Дэвида Фрэнкела "самым омерзительным кинопроектом года". Причем фильму даже не помог суперзвездный актерский состав: помимо Смита роли исполнили Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Хелен Миррен и Кира Найтли.

Впрочем, в финансовом плане Уиллу нечего расстраиваться: сборы "Отряда самоубийц" компенсировали все прочие неудачи. К тому же критики, несмотря на ругань в адрес сумбурного кинокомикса, дружно похвалили его Дэдшота.
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