Про Рики Мартина снимут реалити-шоу

Сейчас у 45-летнего Рики Мартина по-настоящему плотный график: он записывает новые песни и готовится к свадьбе с Джваном Йосефом. Напомним, Мартин заявил об отношениях с шведским художником в апреле прошлого года, когда вышел вместе с Джваном на красную дорожку гала-вечера благотворительной организации amfAR.

Публикация от Ricky (@ricky_martin) Июн 19 2016 в 8:47 PDT



Джван Йосеф и Рики Мартин

А теперь певец еще и готовится к съемкам в новом сезоне "Американской истории преступлений", где он сыграет любовника Джанни Версаче. Такая жизнь достойна того, чтобы войти в историю, по крайней мере, в историю реалити-шоу. Именно так решили создатели нового проекта, который стартует в эфире телеканала VH1 летом 2017 года. Нам обещают показать новую сторону "одной из самых скрытных звезд нашего времени". Поэтому совсем скоро всем предстоит узнать, как на самом деле выглядит повседневная жизнь Рики Мартина, – передает peopletalk.

Премьера намечена на июнь этого года, а название реалити-шоу пока держат в секрете.

Публикация от Ricky (@ricky_martin) Ноя 10 2016 в 12:20 PST