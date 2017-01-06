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Просторная вилла и новое бикини: Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/59_main.1483695685.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/59_tn.1483695685.jpg Звезды Балерина на странице в  Instagram поделилась живописными фото

Просторная вилла и новое бикини: Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах (фото)

Сегодня, 12:00

Балерина на странице в  Instagram поделилась живописными фото

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram

Балерина Анастасия Волочкова сбежала от холодов в теплые края. Танцовщица наслаждается отдыхом у океана.

Для отпуска Волочкова выбрала остров на Мальдивах. Анастасия на странице в  Instagram поделилась живописными фото.

"Любимые Мальдивы и прекрасный отель. Наконец-то можно поплавать и погреться", – написала Волочкова.

Танцовщица позирует на пляже в новом купальнике: "Предрождественское мальдивское утро", – подписала другой кадр артистка.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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