Просторная вилла и новое бикини: Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах (фото)

Сегодня, 12:00

Сегодня, 12:00 Просмотров: ...

Балерина на странице в Instagram поделилась живописными фото

Балерина Анастасия Волочкова сбежала от холодов в теплые края. Танцовщица наслаждается отдыхом у океана.

Для отпуска Волочкова выбрала остров на Мальдивах. Анастасия на странице в Instagram поделилась живописными фото.

"Любимые Мальдивы и прекрасный отель. Наконец-то можно поплавать и погреться", – написала Волочкова.

Танцовщица позирует на пляже в новом купальнике: "Предрождественское мальдивское утро", – подписала другой кадр артистка.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram