Просторная вилла и новое бикини: Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах (фото)
Балерина на странице в Instagram поделилась живописными фото
Балерина Анастасия Волочкова сбежала от холодов в теплые края. Танцовщица наслаждается отдыхом у океана.
Для отпуска Волочкова выбрала остров на Мальдивах. Анастасия на странице в Instagram поделилась живописными фото.
"Любимые Мальдивы и прекрасный отель. Наконец-то можно поплавать и погреться", – написала Волочкова.
Танцовщица позирует на пляже в новом купальнике: "Предрождественское мальдивское утро", – подписала другой кадр артистка.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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