Птица в клетке: Даша Астафьева похвасталась экстравагантным платьем с перьями (фото)
В столичном ресторане состоялась презентация нового сингла и клипа NIKITA
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
Пресс-служба Mamamusic
В столичном ресторане состоялась презентация нового сингла и клипа NIKITA "НЕСМЕЛАЯ". На протяжении целого года поклонники ждали новую песню группы, а NIKITA создавали нечто новое и неожиданное. Потому, премьерой можно назвать не только выход нового трека и клипа, а полную трансформацию проекта и сценическое перевоплощение Даши Астафьевой.
Постановщиком номера и создателем экстравагантного платья из перьев стал хореограф, стилист, танцор и сооснователь балета FREEDOM – Назар Дидык.
После выступления артистка душевно поприветствовала гостей и едва не расплакалась в словах благодарности.
"НЕСМЕЛАЯ" – первый творческий эксперимент Алана Бадоева и Даши Астафьевой.
Вы сейчас просматриваете новость "Птица в клетке: Даша Астафьева похвасталась экстравагантным платьем с перьями (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии