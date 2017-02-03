Птица в клетке: Даша Астафьева похвасталась экстравагантным платьем с перьями (фото)

Сегодня, 14:30

В столичном ресторане состоялась презентация нового сингла и клипа NIKITA 


Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

Пресс-служба Mamamusic

В столичном ресторане состоялась презентация нового сингла и клипа NIKITA "НЕСМЕЛАЯ". На протяжении целого года поклонники  ждали новую песню группы, а NIKITA создавали нечто новое и неожиданное. Потому, премьерой можно назвать не только выход нового трека и клипа, а полную трансформацию проекта и сценическое перевоплощение Даши Астафьевой.

Постановщиком номера и создателем экстравагантного платья из перьев стал хореограф, стилист, танцор и сооснователь балета FREEDOM – Назар Дидык.

После выступления артистка душевно поприветствовала гостей и едва не расплакалась в словах благодарности.

"НЕСМЕЛАЯ" – первый творческий эксперимент Алана Бадоева и Даши Астафьевой.
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Источник:

"Сегодня"

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