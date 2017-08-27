Пугачева вышла в свет в кроссовках от Рианны

Сегодня, 15:02

Максим Галкин подклился семейным снимком с женой и детьми Гарри и Лизой

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/allasuperstar
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/allasuperstar

68-летняя Алла Пугачева не боится модных экспериментов: певица частенько демонстрирует подчеркнуто молодежные образы, не боясь публичных осуждений на предмет несоответствия возраста внешнему виду. Так, и на этот раз Примадонна решила примерить подчеркнуто молодежный аутфит, – пишет GRAZIA.

Недавно в Instagram Максима Галкина появился семейный снимок с женой и детьми Гарри и Лизой. На фото Пугачева запечатлена в нежно-розовых кроссовках с атласными бантами Fenty x Puma by Rihanna, созданных Рианной. Такие кроссовки стоят около 170 долларов.

Рианна впервые представила совместную коллекцию с брендом Puma Fenty x Puma by Rihanna осенью прошлого года на Неделе моды в Париже.

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Ранее Максим Галкин показал смешную рыбалку Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле.
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