Пугачева вышла в свет в кроссовках от Рианны

Максим Галкин подклился семейным снимком с женой и детьми Гарри и Лизой

68-летняя Алла Пугачева не боится модных экспериментов: певица частенько демонстрирует подчеркнуто молодежные образы, не боясь публичных осуждений на предмет несоответствия возраста внешнему виду. Так, и на этот раз Примадонна решила примерить подчеркнуто молодежный аутфит, – пишет GRAZIA.

Недавно в Instagram Максима Галкина появился семейный снимок с женой и детьми Гарри и Лизой. На фото Пугачева запечатлена в нежно-розовых кроссовках с атласными бантами Fenty x Puma by Rihanna, созданных Рианной. Такие кроссовки стоят около 170 долларов.

Публикация от Максим Галкин Official (@maxgalkinru) Авг 24 2017 в 9:07 PDT

Рианна впервые представила совместную коллекцию с брендом Puma Fenty x Puma by Rihanna осенью прошлого года на Неделе моды в Париже.

Ранее Максим Галкин показал смешную рыбалку Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле.