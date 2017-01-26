Пышнотелая Блэк Чайна в прозрачном белье снялась в очень откровенной фотосессии (фото)

Прошло только три месяца, как светская львица Блэк Чайна родила дочь своему жениху, звезде реалити-шоу Робу Кардашьян, а уже во всю занимается привычными делами.

В Instagram молодая мамочка поделилась результатом своей последней фотосессии.

На снимках Чайна позирует в белье и длинном шелковом халате. Все бы ничего, ведь Блэк и ранее снималась в подобных нарядах, но вот лифчик она выбрала немного не по размеру и абсолютно прозрачный.

Фото опубликовано Blac Chyna (@blacchyna) Янв 25 2017 в 5:25 PST

Молодая мамочка быстро пришла в прежние формы и не забывает их показывать своим поклонникам. Снимки с полуобнаженной звездой собрали по 200 тысяч лайков и восхищенных отзывов.