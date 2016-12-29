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Пышнотелая Эмбер Роуз взбудоражила формами в сексуальном белье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/50_main.1483005442.png http://www.segodnya.ua/img/article/7842/50_tn.1483005442.png Звезды Кружевное боди выгодно подчеркнуло аппетитные формы фотомодели, не показав при этом лишнего

Пышнотелая Эмбер Роуз взбудоражила формами в сексуальном белье (фото)

Сегодня, 12:09

Кружевное боди выгодно подчеркнуло аппетитные формы фотомодели, не показав при этом лишнего

Эмбер часто делает пикантные снимки. Фото: instagram.com/amberrose
Эмбер часто делает пикантные снимки. Фото: instagram.com/amberrose

Фотомодель Эмбер Роуз умеет показать себя с лучшей стороны и при возможности хвастается своими аппетитными формами.

Свежим снимком в сексуальном белье она поделилась в Instagram.

Кружевное боди выгодно подчеркнуло пышные формы Эмбер, не показав при этом лишнего.

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Пышнотелая американка никак не подписала свой снимок, поставила лишь маленький смайлик. Но, в отличие от нее, подписчики были многословными и написали ей множество восхищенных комплиментов.

Фото опубликовано Amber Rose (@amberrose)

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Источник:

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