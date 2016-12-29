Пышнотелая Эмбер Роуз взбудоражила формами в сексуальном белье (фото)

Кружевное боди выгодно подчеркнуло аппетитные формы фотомодели, не показав при этом лишнего

Фотомодель Эмбер Роуз умеет показать себя с лучшей стороны и при возможности хвастается своими аппетитными формами.

Свежим снимком в сексуальном белье она поделилась в Instagram.

Кружевное боди выгодно подчеркнуло пышные формы Эмбер, не показав при этом лишнего.

Пышнотелая американка никак не подписала свой снимок, поставила лишь маленький смайлик. Но, в отличие от нее, подписчики были многословными и написали ей множество восхищенных комплиментов.