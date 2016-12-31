Пышнотелая Эшли Грэм в купальнике поздравила мужа с днем рождения (фото)

Пара прилетела на Сейшельские острова и устроила себе пляжный отдых

Американская модель plus-size Эшли Грэм отдыхает со своим мужем режиссером документального кино Джастином Эрвином в теплых краях.

На Сейшельские острова пара прилетела праздновать день рождения Джастина.

Для этого Эшли нарядилась в черный купальник и сделала совместный снимок с мужем, который выложила в Instagram.

Happy Birthday to my #1! Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Дек 31 2016 в 1:50 PST

Пара выглядела очень счастливой. А тем временем снимок всего за два часа собрал множество поздравлений, комплиментов и более 67 тысяч лайков.

S E Y C H E L L E S Видео опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Дек 30 2016 в 6:33 PST

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