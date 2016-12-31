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Пышнотелая Эшли Грэм в купальнике поздравила мужа с днем рождения (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/43_main.1483188764.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/43_tn.1483188764.jpg Звезды Пара прилетела на Сейшельские острова и устроила себе пляжный отдых

Пышнотелая Эшли Грэм в купальнике поздравила мужа с днем рождения (фото)

Сегодня, 15:09

Пара прилетела на Сейшельские острова и устроила себе пляжный отдых

Эшли выглядит отлично. Фото: instagram.com/theashleygraham
Эшли выглядит отлично. Фото: instagram.com/theashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм отдыхает со своим мужем режиссером документального кино Джастином Эрвином в теплых краях.

На Сейшельские острова пара прилетела праздновать день рождения Джастина.

Для этого Эшли нарядилась в черный купальник и сделала совместный снимок с мужем, который выложила в Instagram.

Happy Birthday to my #1!

Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Пара выглядела очень счастливой. А тем временем снимок всего за два часа собрал множество поздравлений, комплиментов и более 67 тысяч лайков.

S E Y C H E L L E S

Видео опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Ранее русская "Ким Кардашьян" устроила горячую фотосессию на берегу моря.
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Источник:

"Сегодня"

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