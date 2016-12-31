Пышнотелая Эшли Грэм в купальнике поздравила мужа с днем рождения (фото)
Пара прилетела на Сейшельские острова и устроила себе пляжный отдых
Американская модель plus-size Эшли Грэм отдыхает со своим мужем режиссером документального кино Джастином Эрвином в теплых краях.
На Сейшельские острова пара прилетела праздновать день рождения Джастина.
Для этого Эшли нарядилась в черный купальник и сделала совместный снимок с мужем, который выложила в Instagram.
Пара выглядела очень счастливой. А тем временем снимок всего за два часа собрал множество поздравлений, комплиментов и более 67 тысяч лайков.
Ранее русская "Ким Кардашьян" устроила горячую фотосессию на берегу моря.
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