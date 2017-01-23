Пышнотелая Игги Азалия засветила попу с целлюлитом (фото)

Австрало-американскую хип-хоп певицу, которая славится своими пышными формами, папарацци поймали во время отдыха на яхте с друзьями.

26-летняя певица праздновала день рождения своего друга большой компанией.

На фото видно, как Игги отдыхает со своим парнем отдыхают на яхте. Певица в розовом купальнике, продемонстрировала свои формы, при этом засветила целлюлит.

Певица Игги Азалия и музыкальный продюсер LJay Currie на отдыхе в Мексике. #iggyazalea Фото опубликовано PEOPLETALK.RU (@peopletalkru) Янв 23 2017 в 7:26 PST

У себя в Instagram певица выложила лишь несколько снимков с вечеринки. На них она в вечернем наряде позирует вместе с виновником торжества.

Seen on the Scene: #IggyAzalea with her rumored music producer boo, Ljay Currie Фото опубликовано Celebritea Entertainment News (@thacelebriteaofficial) Янв 23 2017 в 7:17 PST