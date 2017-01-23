Пышнотелая Игги Азалия засветила попу с целлюлитом (фото)
26-летняя певица праздновала день рождения своего друга большой компанией
Австрало-американскую хип-хоп певицу, которая славится своими пышными формами, папарацци поймали во время отдыха на яхте с друзьями.
26-летняя певица праздновала день рождения своего друга большой компанией.
На фото видно, как Игги отдыхает со своим парнем отдыхают на яхте. Певица в розовом купальнике, продемонстрировала свои формы, при этом засветила целлюлит.
У себя в Instagram певица выложила лишь несколько снимков с вечеринки. На них она в вечернем наряде позирует вместе с виновником торжества.
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