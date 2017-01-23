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Пышнотелая Игги Азалия засветила попу с целлюлитом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/13_main.1485190252.png http://www.segodnya.ua/img/article/7910/13_tn.1485190252.png Звезды 26-летняя певица праздновала день рождения своего друга большой компанией

Пышнотелая Игги Азалия засветила попу с целлюлитом (фото)

Сегодня, 04:23

26-летняя певица праздновала день рождения своего друга большой компанией

Игги славится совими формами. Фото: instagram.com/thenewclassic
Игги славится совими формами. Фото: instagram.com/thenewclassic

Австрало-американскую хип-хоп певицу, которая славится своими пышными формами, папарацци поймали во время отдыха на яхте с друзьями.

26-летняя певица праздновала день рождения своего друга большой компанией.

На фото видно, как Игги отдыхает со своим парнем отдыхают на яхте. Певица в розовом купальнике, продемонстрировала свои формы, при этом засветила целлюлит.

Певица Игги Азалия и музыкальный продюсер LJay Currie на отдыхе в Мексике. #iggyazalea

Фото опубликовано PEOPLETALK.RU (@peopletalkru)

У себя в Instagram певица выложила лишь несколько снимков с вечеринки. На них она в вечернем наряде позирует вместе с виновником торжества.

Seen on the Scene: #IggyAzalea with her rumored music producer boo, Ljay Currie

Фото опубликовано Celebritea Entertainment News (@thacelebriteaofficial)

Happy Birthday @ChuckieBones I can't believe you're almost a real grown up now.... aghhhhh!

Фото опубликовано Iggy Azalea (@thenewclassic)

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Источник:

"Сегодня"

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