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Пышнотелая модель из Африки затмила формами Ким Кардашьян (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/66_main.1482950139.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/66_tn.1482950139.jpg Звезды Поклонников у пышнотелой девушки уже насчитывается более 150 тысяч человек

Пышнотелая модель из Африки затмила формами Ким Кардашьян (фото,видео)

Сегодня, 01:01

Поклонников у пышнотелой девушки уже насчитывается более 150 тысяч человек

Модели plus size прочно заняли место в модной индустрии. В Африке нашли свою звезду – модель Юдокси Йао, популярность которой растет с каждым днем.

Девушка обладает очень пышными формами: в частности нереально большими ягодицами и бюстом. Юдоски пытается всячески продемонстрировать все свои прелести, публикуя снимки и видео в Instagram.

Стоит отметить, что поклонников у пышнотелой девушки уже насчитывается более 150 тысяч человек, а в родном городе Йао считается местной достопримечательностью, ее часто зовут на ток-шоу и различные мероприятия.

@yaonice @yaonice

Видео опубликовано Eudoxie Yao (@eudoxieyao)

При этом в комментариях подписчики все же сомневаются в натуральности ее ягодиц. В ответ блондинка публикует видео, где крутится перед камерой и говорит об обратном.
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Источник:

cosmo.ru

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