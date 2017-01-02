Пышнотелая модель из Африки затмила формами Ким Кардашьян (фото,видео)

Поклонников у пышнотелой девушки уже насчитывается более 150 тысяч человек

Модели plus size прочно заняли место в модной индустрии. В Африке нашли свою звезду – модель Юдокси Йао, популярность которой растет с каждым днем.

Девушка обладает очень пышными формами: в частности нереально большими ягодицами и бюстом. Юдоски пытается всячески продемонстрировать все свои прелести, публикуя снимки и видео в Instagram.

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Стоит отметить, что поклонников у пышнотелой девушки уже насчитывается более 150 тысяч человек, а в родном городе Йао считается местной достопримечательностью, ее часто зовут на ток-шоу и различные мероприятия.

@yaonice @yaonice Видео опубликовано Eudoxie Yao (@eudoxieyao) Дек 11 2016 в 7:46 PST

При этом в комментариях подписчики все же сомневаются в натуральности ее ягодиц. В ответ блондинка публикует видео, где крутится перед камерой и говорит об обратном.