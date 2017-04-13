Пышный бюст и голый живот: Оля Полякова в дерзком наряде решила затмить Елену Кравец на съемках

Сегодня, 09:31

Оля выбрала эффектный костюм для третьего сезона "Лиги смеха"

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

Певица Оля Полякова порадовала поклонников на странице в Instagram дерзким и сексуальным образом.  

Суперблондинка на съемках третьего сезона "Лиги смеха" решила затмить свою коллегу по проекту – актрису Елену Кравец.

Оля выбрала эффектный наряд. На фото Полякова запечатлена в блестящем костюме и черном топе-бюстье.

"А я в очках, по мне не видно!", – подписала кадр со съемочной площадки тренер "Лиги смеха". Артистка похвасталась плоским животиком.

Свой образ певица дополнила модными ботильонами и черными очками. "Стиль Лободы", "Просто сногсшибательно", "Красотка! Вообще не узнать! Так держать", "Шик и блеск", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

Актриса "Квартала 95" предпочитает более сдержанные наряды. Ранее Кравец была замечена на съемках в розовом костюме с цветком и белой блузке, и платье с пайетками.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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