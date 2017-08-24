Радиоведущий, обвиненный Тейлор Свифт в домогательстве, жалуется на разрушенную карьеру

Сегодня, 04:59

Американский диджей и радиоведущий говорит, что он согласен работать даже бесплатно

Тейлор Свифт. Фото: AFP
Тейлор Свифт. Фото: AFP

Тейлор Свифт отстояла свою честь в суде, подав иск против радиоведущего Дэвида Мюллера, обвиненного певицей в домогательстве. В результате этого процесса карьера Мюллера покатилась вниз, а сам он жалуется, что ему не поступают новые предложения.

Американский диджей и радиоведущий говорит, что он согласен работать даже бесплатно, но никто не предлагает ему работу. "Я даже готов выполнять ту работу, которую делал, когда впервые попал на радио" – добавляет он. Мюллер даже шутит, что ему, возможно, придется сделать пластическую операцию, но он искренне надеется вернуть свою репутацию и очистить свое имя.

Напомним, что инцидент с Тейлор Свифт произошел в 2013 году, когда во время одного из мероприятий Дэвид схватил певицу за ягодицу в момент совместного фото. Девушка такое отношение стерпеть не смогла и подала на Мюллера в суд за сексуальные домогательства. В результате эта шутка стоила ему карьеры.
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Источник:

popcornnews.ru

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