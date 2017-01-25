Расходы на адвокатов и работа судьи: во сколько обойдется развод Брэду Питту и Анджелине Джоли

Невзирая на заявление экс-супругов Джоли-Питт о том, что отныне они будут действовать "единым фронтом", решая в суде вопрос об опеке над шестью детьми, бракоразводный процесс еще очень не скоро придет к финальной точке, сообщил эксперт по делам опеки Келли Чан Рикерт. По мнению адвоката, из-за сложного решения об опеке суд продлится еще, по меньшей мере год и обойдется звездной чете в круглую семизначную сумму. "Анджелина и Брэд будут решать с судьей вопросы, касающиеся детей, вплоть ‪до 31 декабря 2017 года", — заключил эксперт по разводам.

"Огромным плюсом для Анджелины и Брэда является соглашение о том, что все вопросы в суде будут решаться в частном порядке, без огласки, — комментирует Келли. — Такой способ разрешения споров самый лучший, однако, и самый затратный. Помимо расходов на персональных адвокатов — $ 1250 в час за услуги Лэнса Шпигеля (адвокат Питта) и Лоры Вассер (адвокат Джоли) — бывшие супруги тратят $ 450 в час за работу судьи Джона Одеркирка, ведущего их дело". В случае разрешения спорных моментов месячные судебные издержки пары составят порядка $ 500 000, а весь бракоразводный процесс может вылиться в сумму около $6 миллионов.

Что касается разрешения вопроса опекунства, то Джоли и Питт абсолютно наравных, считает эксперт. "Закон полностью на стороне Питта. Анджелина Джоли не имеет права самостоятельно решать, в какие дни Брэд может быть отцом, а в какие нет. Она не может сначала впустить его в жизнь детей, а потом выгнать. У него ровным счетом такие же права быть родителем, как и у нее", — пояснил Рикерт.